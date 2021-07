Rheinsberg

Ein bis zwei Menschen ertrinken jedes Jahr im Kreis OPR. Wer dabei ist, den Kampf ums Überleben im Wasser zu verlieren, kann nur hoffen, dass er doch noch bemerkt wird – im besten Fall von einem Rettungsschwimmer wie Kevin Steddin. Der 32-Jährige Soldat hat an Wochenenden die Badestelle des Seebades in Rheinsberg im Blick. Er ist als Mitglied der Wasserwacht des DRK im Landkreis OPR ehrenamtlich im Einsatz. Im MAZ-Interview sagt er, wie Badeunfälle vermieden werden können und was Helfer im Ernstfall tun und was sie lieber lassen sollten.

Welche Fehler kann man beim Baden machen?

Schwimmer überschätzen mitunter ihre Kondition und Kraft. Auf einem See gibt es keinen Beckenrand, an dem man sich mal festhalten kann. Man muss bedenken, dass man den ganzen Weg wieder zurückschwimmen muss. Wenn es dann noch zu einem Krampf kommt, kann es schon schwierig werden. Leichtsinn ist ein weiterer Fehler – etwa ein Kopfsprung in ein unbekanntes Gewässer, von dem man nicht weiß, was sich unter Wasseroberfläche verbirgt. Problematisch kann zudem ein schlechter Schwimmstil sein, wenn man zum Beispiel das Schwimmen nie richtig gelernt hat. In Kombination mit Selbstüberschätzung birgt das eine Gefahr.

Ist es sicherer, wenn man zu zweit schwimmt?

Diese Sicherheit ist trügerisch. Jemand kann in einem Moment noch da und im nächsten verschwunden sein. Es gibt so viele Gründe: Schlaganfall, Herzanfall, Krampfanfall, Vorerkrankungen als Auslöser, körperliche Erschöpfung. Dennoch ist es immer besser zu zweit als allein zu schwimmen. Wenn noch jemand da ist, kann dieser im Notfall Hilfe holen. Bei längeren Strecken können kleine Schwimmbojen hilfreich sein, die man sich um die Hand- oder Fußgelenke legt und bei Bedarf mit Luft füllen kann.

Wie erleben Sie die Badegäste im Allgemeinen – eher umsichtig oder zu sorglos?

Eher umsichtig. Wer längere Strecken schwimmt, hat meist eine Rettungsboje dabei. Der durchschnittliche Badegast planscht nur im seichten Wasser. Die Masse der Leute sieht das Baden als Erholung an.

Sind in hiesigen Gewässern gefährliche Strömungen zu befürchten?

Wir haben in Gewässern im Kreis OPR keine größeren Strömungen und damit kaum Gefahrenquellen. Das ist unser großer Vorteil. Wir sind da so eine Art Oase der Glückseligkeit. Im Kreis OPR ertrinken pro Jahr nur ein bis zwei Menschen, auch wenn jeder natürlich einer zu viel ist. Die größte Gefahr geht von Wehren und Schleusen aus, aber dort ist das Baden ohnehin verboten. Der Stausee bei Kyritz birgt eine gewisse Gefahr. Dort könnte durch geöffnete Schleusen oder Tore ein Sog entstehen. Eine Gefahr für Schwimmer, in einen Sog zu geraten, kann aber auch von der Schifffahrt ausgehen.

Haben Sie schon einmal jemanden aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet?

Nein. Bisher ist nichts Schlimmeres passiert. Es blieb immer bei Übungen. Aber es kommt bei Badegästen ab und an mal zu Schnitt- oder Schürfverletzungen, zum Beispiel durch scharfkantige Steine im Wasser.

Woran erkennt man einen Ertrinkenden?

Es gibt zwei Arten des Ertrinkens: Beim stillen Ertrinken geht man schlicht unter, wenn die Kraft nicht mehr reicht. Der Mensch ist dann einfach weg, wird bewusstlos. Wenn man das nicht in diesem Moment beobachtet, wie der Körper absackt, gibt es eigentlich keine Chance auf Rettung. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Schwimmer im Überlebenskampf in Panik gerät, aufgedreht ist und laut um Hilfe ruft. Das kann auch für Retter gefährlich werden. Dass ein Schwimmer Probleme hat, erkennt man manchmal auch an einem komischen Schwimmstil – er legt sich auf den Rücken und paddelt nur noch ein wenig.

Was passiert im Körper beim Ertrinken?

Wer in Panik Wasser anatmet, muss husten, weil er den Fremdkörper Wasser wieder loswerden will. Durch das Husten kann man sich nicht gut im Wasser bewegen, und es kann passieren, dass man nur noch mehr Wasser anatmet. So kommt man in eine verhängnisvolle Spirale. Denn wo Wasser ist, kann keine Luft mehr eingeatmet werden. Man ertrinkt. Es gibt aber auch das trockene Ertrinken. Dabei zieht sich die Muskulatur im Kehlkopf schlagartig zusammen, um zu verhindern, dass Wasser in die Lunge gelangt. Dadurch ist aber auch das Atmen nicht mehr möglich. Dem Sauerstoffmangel folgt die Bewusstlosigkeit und schlimmstenfalls der Tod. Dass der Kehlkopf reflexartig zumacht, kann aber auch passieren, wenn man überhitzt ins kalte Wasser springt und alle Muskeln verkrampfen.

Das besagt ja auch eine allgemeine Baderegel. Eine andere rät davon ab, nicht mit vollem Magen schwimmen zu gehen. Ist das tatsächlich gefährlich?

Nur, wenn man wirklich ein üppiges Mahl zu sich genommen hat. Wenn der Körper viel Energie für die Verdauung aufwenden muss, steht diese Energie in den Muskeln nicht zur Verfügung. Das kann zu einem Erschöpfungszustand und unter Umständen zum Ertrinken führen. Mal eine Bockwurst oder Pommes zwischendurch sind aber kein Problem. Es macht schon Sinn, sich nach den bekannten Baderegeln zu richten.

Sollte man im Ernstfall selbst versuchen, zu einem Ertrinkenden zu schwimmen, um ihn zu retten?

Davon würde ich eher abraten. Der Retter könnte sich selbst in Gefahr bringen, vor allem, wenn er mit Kleidung ins Wasser springt, die ihn schnell zusätzlich nach unten zieht. Besser ist es, dem Ertrinkenden einen Rettungsring oder anderes Hilfsmittel – ein Seil oder einen Ast – zuzuwerfen. Wichtig ist es, rasch professionelle Hilfe zu holen. Dazu wählt man einfach die 112 auf dem Handy.

Wie viele bewachte Gewässer gibt es im Kreis OPR?

Bewacht sind das Kyritzer Strandbad, das Jahnbad in Neuruppin und an den Wochenenden das Seebad in Rheinsberg.

Wie ist die Wasserwacht personell aufgestellt?

Eher dünn. Neuruppin ist mit 15 Rettungsschwimmern noch am stärksten besetzt. In Rheinsberg sind wir sieben; in Kyritz und Lindow jeweils zwei. Die Wochenenden hier im Seebad personell abzudecken, ist dabei besonders schwierig. Denn in Rheinsberg sind ausschließlich Ehrenamtliche im Einsatz. In Kyritz und Neuruppin sind die Rettungsschwimmer hauptamtlich über die Kommunen angestellt. Hinzu kommt, dass wir als Wasserwacht auch andere Aufgaben haben, zum Beispiel die Katastrophenschutzkomponente oder das Absichern von Wasserveranstaltungen.

Das klingt, als ob Sie sich über Rettungsschwimmer-Nachwuchs freuen würden.

Wir nehmen jeden Interessenten mit Kusshand.

Welche Voraussetzungen braucht es?

Man muss nur schwimmen können und gesundheitlich fit sein. Alles andere wird in der Ausbildung vermittelt. Im Herbst ist nach längerer Corona-Zwangspause wieder ein Rettungsschwimmer-Lehrgang in Neuruppin geplant. Wir bilden auch gerade einen Ausbilder in Kyritz aus.

Wann kamen Sie selbst zu den Rettungsschwimmern?

Ich fing mit zwölf Jahren an. Heute habe ich den „Rettungsschwimmer“ in Silber; bin Rettungsbootsführer, Gruppenführer sowie Wasserretter mit Spezialausbildung im Bereich Hochwasser und bei Großschadenslagen. Künftig möchte ich die Qualifikation zum Schwimmausbilder in Angriff nehmen.

Von Björn Wagener