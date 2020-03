Regionale Erzeuger wollen Kunden in Corona-Krise beliefern

Karstedtshof

Die aktuelle Corona-Gefahr stürzt auch viele Händler und Erzeuger in der Region in die Krise. Viele müssen um ihre Existenz fürchten. „Gerade für die vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die in Prignitz Ruppin für eine große Vielfalt an regionalen Produkten sorgen, stellt die aktuelle Corona-Krise eine große Herausforderung dar“, sagt Kristina Hannaleck vom Neuruppiner „Herr Fontane“- Laden.

Mit der Absage aller regionalen Märkte und Veranstaltungen würden wichtige Vertriebswege wegfallen. Gleichzeitig scheuten viele Kunden, die sich gern mit regionalen Produkten versorgen, in der derzeitigen Situation die weiten Wege zu einzelnen Produzenten und Manufakturen.

„Wir können angesichts dieser Situation den Kopf in den Sand stecken oder versuchen, gemeinsam etwas Positives in Gang zu bringen“, erklärt Eva Paulus vom regionalen Erzeuger und Vertrieb Homemade in Karstedtshof. Ihre Idee ist ein befristeter Regio-Lieferservice. Der Ansatz sei denkbar einfach: Regionale Anbieter bringen ihre Waren zu dezentralen Stützpunkten, die von einzelnen Mitstreitern bereitgestellt werden.

Mit dem Fontane-Laden aus Neuruppin baut Homemade gerade ein Netzwerk aus Erzeugern und Lieferanten auf. Quelle: Christian Bark

„Hier können Kundenbestellungen entgegengenommen, verpackt und durch Akteure aus dem eigenen Kreis oder externe Helfer ausgeliefert werden“, sagt Eva Paulus. Je mehr Menschen mitmachten, desto größer sei das Sortiment und die Reichweite des Services, der zunächst nur für die Dauer der Corona-Krise angedacht ist.

„Wir machen die Erfahrung, dass gerade jetzt immer mehr Kunden auf hochwertige regionale Produkte setzen, das Gedränge in Supermärkten scheuen oder einfach nur wissen wollen, wo und wie ihre Lebensmittel hergestellt wurden“, so Eva Paulus. Manche Wünsche könne Homemade in seinem Hofladen aufgrund des begrenzten Sortiments nicht erfüllen. „Wir wissen aber genau, welche Kollegen genau das Richtige auf Lager hätten und gern verkaufen würden“, erklärt sie weiter.

Berufsgruppen sollen reaktiviert werden

Kompetenzen, Erfahrungen und Kundenwünsche wollen die Akteure in ihrem Netzwerk bündeln. Neben der Belieferung der Menschen im ländlichen Raum und jener, die als Risikogruppe nicht mehr das Haus verlassen sollten, verfolgt die Idee aber noch ein anderes Ziel.

„Momentan haben viele Berufsgruppen nichts oder nur wenig zu tun“, sagt Kristina Hannaleck. So kooperiere man etwa mit einem Neuruppiner Fitnessstudio, das wiederum mit dem Lieferservice „Landkorb“ aus Rohrlack zusammenarbeite. „Die Fitnesstrainer bringen den Leuten jetzt die Waren vor das Haus“, informiert Kristina Hannaleck. Eben dieses Prinzip solle nun auf weitere Bereiche und Personengruppen ausgeweitet werden.

Oberstes Gebot bleibe dabei die Hygiene. Waren sollen deshalb nur bis zur Türschwelle der Stützpunkte oder der Kunden geliefert werden. Das alles ohne Aufpreis. „Wir setzen darauf, dass unsere regionalen Partner großes Interesse am Vertrieb ihrer Waren haben und sich deshalb auch persönlich dafür einsetzen“, so die Ladenbetreiberin. Wenn jeder nur jeweils einen Tag im Monat den Fahrdienst übernehmen würde, könnten schon viele Anbieter und Kunden profitieren. Dennoch bemerkt Kristina Hannaleck: „Wir wissen nicht, ob das Vorhaben gelingt. Einen Versuch ist es allemal wert.“

Mehr Infos gibt es bei: Kristina Hannaleck, mobil 0170/9250227 und Eva Paulus, mobil 0172/8208594. Oder unter: www.neuruppin.net/herr-fontane.

Von Christian Bark