Mehr als 26 Jahre arbeitete Eva-Maria Vanino als Lehrerin an der Polthier-Oberschule in Wittstock. Fast die Hälfte davon war sie auch Schulleiterin. Damit setzte sie viele Akzente an der Bildungseinrichtung. Jetzt geht sie in den Ruhestand. Wie es an der Spitze der Schule weitergeht.