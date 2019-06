Wittstock

Eine 31-Jährige teilte der Polizei am Freitag gegen 20 Uhr mit, dass sich in der Polthierstraße in Wittstock ein circa 50 Jahre alter Mann ist entblöße und exhibitionistische Handlungen an sich vornehme.

Herbeigeeilte Polizisten trafen den Mann nicht mehr an. Wenn jemand etwas gesehen hat und Hinweise zur Person geben, sollte er sich ans Polizeirevier Wittstock unter 03394/42 30 wenden.

Von MAZ-Online