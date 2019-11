Freyenstein

Eine Jugendliche ist am Wochenende am Ortsrand von Freyenstein von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die 15-Jährige spazierte am Samstagnachmittag mit ihrem Hund den Feldweg am Mainzer Weg entlang. Als sie sich gegen 14.30 Uhr auf dem Rückweg befand, kam ihr ein Fahrer mit seiner Crossmaschine entgegen.

Der junge Fahrer, den das Mädchen mit einem Alter von etwa 16 bis 19 Jahren beschrieb, forderte sie zum Geschlechtsverkehr auf. Daraufhin öffnete er während der Fahrt mit einer Hand seine Hose und manipulierte an seinem Geschlechtsteil herum. Nachdem das Mädchen ihn ansprach, ließ er davon ab und fuhr davon.

Der Fahrer soll schlank gewesen sein, einen weißen Pulli, eine blaue Jeans und einen Helm in heller Farbe getragen haben. An der Crossmaschine war kein Kennzeichen angebracht. Sie wird hellorange, schwarz und weiß beschrieben. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der Neuruppiner Polizeiinspektion mitzuteilen unter der Telefonnummer 03391/35 40.

Von MAZonline