Wittstock/Jabel

Mit ersten milden Tagen und Sonnenstrahlen lockt das Frühjahr raus in die Natur. Die Region lässt sich am besten mit dem Fahrrad erkunden. Welche Strecken und Ausflugsziele sich hier anbieten, darüber informiert Wittstocks Fahrradbeauftragter und Vorstandsmitglied im Tourismusverband Prignitz, Günter Lutz. Gemeinsam mit ihm und dem Youtuber Klaus Falk hat sich die MAZ wieder in den Sattel geschwungen und ist eine dieser Routen abgeradelt.

Diesmal geht es von Wittstock über Scharfenberg, Papenbruch, die Natteheide und Blandikow nach Jabel. Mit von der Partie ist zudem wieder Manfred Jungbluth. Er begleitet Günter Lutz auf vielen Touren, bei denen der Outdoortouristiker bundesweit unterwegs ist. Los geht es vom Bleichwall in Wittstock, wo Claudia Köppen seit November 2020 im alten Feuerwehrdepot das Café mit Laden „Tortenschwester“ betreibt. Die ehemalige Krankenschwester hat sich mit der Gastronomie einen Herzenswunsch erfüllt. „Wir haben ein reichhaltiges Angebot zum Mitnehmen“, sagt sie. Vom Coffee to go über Cookies bis hin zu leckerem Kuchen. Günter Lutz nimmt sich von dort ein Überraschungspaket für die Tour mit.

Direkt dahinter erstreckt sich am Bleichwall das Gelände der Landesgartenschau (Laga) von 2019. Künstlerin Annett Glöckner ist gerade dabei, ihre Fliesenwand zu erweitern. „Die Kacheln sind von Schulkindern aus Wittstock zu Erinnerungen an die Laga gestaltet worden“, erklärt sie. Die Rückseite zeigt nun weitere Motive mit den Lettern „Heimat“.

Über den Bleichwall geht es in die Schwedenstraße zum Schwedenstein. Hier soll einst die Pappel gestanden haben, unter der der schwedische Feldherr Johan Banér 1636 nach gewonnener Schlacht einen Dankesgottesdienst abgehalten hatte. „Allerdings lebt eine Pappel nicht so lange und deswegen hat man sich entschlossen, hier einen Stein hinzustellen“, erklärt Günter Lutz. Der über 80 Tonnen schwere Koloss steht dort seit 24 Jahren und war auch schon Anlaufpunkt für das schwedische Königspaar.

Weiter geht es den Jaucheberg hinauf zur Aussichts- und Gedenkplattform „Schlacht bei Wittstock 1636“. Hier hatten sich im Herbst 1636 knapp 23 000 kaiserliche und sächsische Truppen auf der einen und rund 17 000 schwedische auf der anderen Seite gegenübergestanden. Nach dem Fund eines Massengrabes 2007 war an der Stelle die Plattform entstanden und 2011 eröffnet worden, die einen Panoramablick auf das ehemalige Schlachtfeld ermöglicht. In den Kavernen sind zudem Truppenkonstellationen und das Massengrab nachillustriert. „Hier drin wurde ursprünglich mal das Wasser für das Wohngebiet am Bohnekamp gelagert“, erklärt Günter Lutz.

Manfred Jungbluth weiß einiges über die Plattform zu berichten. Etwa, dass er schon zahlreiche internationale Gäste hat begrüßen können. Nach seiner Ausbildung zum Stadtführer hatte er vor fünf Jahren hier angefangen, in der Saison als Minijobber zu arbeiten. Aus rund 100 Metern Höhe empfiehlt sich der Ort außerdem als Aussichts- und Fotopunkt, wie Manfred Jungbluth informiert.

Auf dem Scharfenberg gibt es seit zehn Jahren die Aussichts- und Gedenkplattform. Quelle: Christian Bark

Über die Plattform geht es zur nahegelegenen Europabank. Sie ist eine von 13 Kunstbänken in Ostprignitz-Ruppin. Gestaltet hat sie Annett Glöckner. „Die Idee dahinter ist, dass auf dieser Bank die Europäer nach grausigen Schlachten wie jener von 1636 nun gemeinsam singen oder auch schweigen können“, sagt Günter Lutz.

Orgelbauer ist berühmter Sohn Papenbruchs

Über Scharfenberg geht es ein Stück auf der sogenannten „Bischofstour“, die bis Havelberg führt, durch den Wald nach Papenbruch. Im Dorf lädt der Pfarr- und Schaugarten „Arche“ zur kurzen Rast. Im Vorgängerbau des heutigen Pfarrhauses ist 1815 der Orgelbauer Friedrich Hermann Lütkemüller geboren worden. „Er hat die längste Zeit seines Lebens in Wittstock gewirkt“, informiert Pfarrer Berthold Schirge. Entsprechend würde er sich noch mehr Würdigung des berühmten Handwerkers in der Dossestadt wünschen.

Die Esel Klara und Mary freuen sich über Besucher. Quelle: Christian Bark

Der Pfarrgarten bietet Entspannung für alle Sinne. Begrüßt wird der Besucher etwa von den beiden Zwergeseln Mary und Klara, im Bibelgarten gibt es Pflanzen zu entdecken, die in der Bibel auftauchen. Dahinter erstreckt sich ein Feuchtbiotop an dem eine Quelle des Flusses Jäglitz entspringt. „Wegen der vielen Mühlen unter anderem an der Jäglitz liegt Kyritz an der Knatter, weil damals die Mühlen so geknattert hatten“, erklärt Günter Lutz.

Am Spielplatz in Papenbruch steht eine weitere Kunstbank. Sie trägt den Titel „Die Liebenden“ und ist von Künstlerin Heike Kropius gestaltet worden. Der Spielplatz selbst konnte vor sechs Jahren durch ein Gewinnspiel finanziert werden. 20 000 Euro hatte der Ort dabei gewonnen und konnte das Geld hier investieren.

Günter Lutz (l.) und Berthold Schirge streifen durch den Schaugarten. Quelle: Christian Bark

Vorbei am Haus von Heike Kropius, wo in der „Kunststation“ jedes Wochenende Kunsthandwerk zu erstehen ist, sichert sich Manfred Jungbluth noch etwas Honig für zuhause. Der stammt aus der Zaatzker Imkerei Kralisch und wird hier über eine Kasse des Vertrauens angeboten. Mit dem Honig in der Tasche geht es in die sogenannte „Natteheide“. „Das kommt von nass“, erklärt Günter Lutz. Bei einer kurzen Rast gönnt sich Manfred Jungbluth einen Müsliriegel. „Man sollte immer so einen kleinen Snack dabeihaben“, empfiehlt er. Der biete dem Radler Energie und Zucker. Auch Bananen wegen der Eisenzufuhr für die Muskeln bieten sich an.

Ein kurzer Abstecher geht zur Kuckucksmühle direkt an der Jäglitz. Das historische Gebäude ist heute einer von zahlreichen „Kreativorten“ in Brandenburg. Ziel der Initiatoren ist es, das Mühlengebäude und den Anbau zu erhalten und sowohl einen Hackerspace/Hackbase als auch eine Permakultur Farm aufzubauen. Die Kuckucksmühle ist Teil des Eco Hacker Farm Projektes.

Kuchenpause an der Zwieselbank. Quelle: Christian Bark

Nun, kurz vor Blandikow, wartet eine weitere Kunstbank. Die „Zwieselbank“ von Holzkünstler Andreas Dorfstecher besticht mit einem schönen Blick auf das Dorf. Hier stärkt sich die Gruppe mit dem Tortenschwester-Kuchen. In Blandikow selbst informiert ein Radwegeknotenpunkt über den Standort und mögliche weitere Radstrecken. Im Hintergrund befindet sich die alte Schmiede. „Sie soll von der Jugendbauhütte in Heiligengrabe zum Fahrradunterstand umgebaut werden“, sagt Günter Lutz.

„Grüne Oase“ ist lohnendes Ausflugsziel

Nochmal kräftig in die Pedale getreten, führt die Reise über Papenbruch und Liebenthal nach Jabel. Das Runddorf wartet unter anderem mit zwei Kirchen, der klassizistischen evangelischen und der altlutherischen, auf. Letzte Station vor der Rückfahrt nach Wittstock ist das Ausflugslokal „Grüne Oase“. „Wir wollen den Leuten Natur und Erholung Entspannung bieten und haben natürlich auch leckeres Essen und Trinken parat“, sagt Gastwirtin Petra Puls.

Petra Puls bietet auch Getränke zum Mitnehmen an. Quelle: Christian Bark

Aktuell gibt es das alles nur zum Mitnehmen. Heimische und internationale Gerichte bereitet der kurdische Koch Dizuar Haso zu. Seit Mai wird auch wieder jedes Wochenende gegrillt. Besucher können auf dem rund 6000 Quadratmeter großem Areal durch den Garten streifen, der regelmäßig an der Aktion „Offene Gärten“ teilnimmt. Außerdem gibt es Tiere wie Singsittiche und Kamerunschafe zu entdecken.

Das Video zur Radtour ist wie immer unter Klaus Falks Youtubekanal „Wittstock-tv 2018“ zu finden. Es sind weitere Touren geplant.

Von Christian Bark