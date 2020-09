Familienfest in Freyenstein zum Tag der Einheit

Freyenstein

Freyenstein feiert den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Das Einheitsfest steigt am Samstag, 3. Oktober, und soll vor allem Familien ansprechen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Näherkommen“.

Dabei soll die Freude über ein wieder vereintes Deutschland im Mittelpunkt stehen. Bei aller Beklommenheit darüber, dass das Lebensniveau in West und Ost auch nach drei Jahrzehnten noch nicht angeglichen ist, gebe es viele Gründe, die Einheit zu feiern – vor allem den Frieden in Europa. Er ist die Basis dafür, sich näher kommen zu können, trotz der aktuellen Corona-Situation.

Anzeige

Die Besucher im Schlosspark können sich ab 14 Uhr auf verschiedene Angebote freuen, etwa ein Karussell und weitere Attraktionen für Kinder, Wildfleisch vom Hirschhof Freyenstein und Speisen von der Gaststätte Freiraum und Rico’s Feldküche. Weiterhin gibt es eine Fahrzeugschau und ein kulturelles Programm.

Eine Andacht mit Live-Musik von Künstlern aus Belarus beginnt um 15 Uhr, ehe anschließend die Theatergruppe Freyenstein mit Ost-West-Witzen und -sketchen das Publikum im Schlosspark begeistern will.

In der Hofstube des Schlosses beginnt um 17 Uhr eine Lesung mit Maria Simon, die Texte von Klaus Kordon vortragen wird. Am Abend folgt ab 18.30 Uhr das Konzert-Video-Open-Air statt. In Kooperation mit dem Wittstocker Kino Astoria werden dann „Ost-Rock in Klassik“-Auftritte von Puhdys, Karat und Ute Freudenberg gezeigt.

Der Eintritt zum Familienfest der Einheit ist kostenlos. Die Veranstaltung findet unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Besucher werden gebeten, eine Mund- und Nasenbedeckung anzulegen.

Von MAZ