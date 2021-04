Zootzen

Das ist eine Firmennachfolge wie aus dem Bilderbuch. Vater Jürgen Hefenbrock übergibt nach 30 Jahren seine Heizungs- und Sanitärtechnikfirma an seinen Sohn Robert. Für den Junior stand schon vor zehn Jahren fest, dass er einmal das berufliche Erbe in Zootzen antritt.

Seit dem 1. April steht der 38-jährige Robert Hefenbrock in der ersten Firmenreihe. Der Plan sah ursprünglich schon den 1. März vor. Denn an diesem Tag feierte Jürgen Hefenbrock sein 30-jähriges Firmenjubiläum. „Wegen der Corona-Krise gab es Verzögerungen bei der Handwerkskammer“, sagt Robert Hefenbrock.

Viele Handwerksfirmen in Brandenburg suchen Nachfolger

Bis 2025 werden in Brandenburg gut 6600 Unternehmensnachfolger im Handwerk gesucht. Heute besteht in vielen Wirtschaftsbereichen ein Fachkräftemangel – damit fehlen auch geeignete Nachfolger für die Handwerksfirmen.

Bereits in den vergangenen Jahren mussten landesweit Betriebe wegen fehlender Übernahmen schließen. Genau das konnte Jürgen Hefenbrock durch die Familiennachfolge abwenden.

Robert Hefenbrock stieg im Jahre 2000 in die Firma seines Vaters Jürgen ein

Bereits während seiner Schulzeit stand Robert Hefenbrock oftmals seinem Vater zur Seite und probierte sich im technischen Bereich aus. „Das hat mir immer Spaß gemacht“, sagt er. Sein Vater sah schon damals, „dass Robert technisch begabt ist.“

Nach der Schulzeit begann der heute 38-Jährige im Jahr 2000 bei seinem Vater die Handwerksausbildung eines Zentralheizungs- und Lüftungsbauers. Seit 2007 trägt er den Meistertitel im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk. „Ich freue mich, wenn ich Leute mit meiner Arbeit glücklich mache“, sagt Robert Hefenbrock.

Derzeit drückt er wieder die Schulbank und bildet sich im Metallbau weiter. Denn das ist ein weiteres Standbein der Firma. Damit wird auch das Familienerbe im Schmiedehandwerk fortgesetzt: Mit Robert Hefenbrock pflegt die nunmehr fünfte Generation die Liebe zum Metall.

Robert Hefenbrock (l.) tritt in die Fußstapfen seines Vaters Jürgen und hat zum 1. April die 30 Jahre alte Firma für Heizungs-, Sanitärtechnik und Metallbau in Zootzen übernommen. Quelle: Christamaria Ruch

Jürgen Hefenbrock gründete am 1. März 1991 seine Heizungs- und Sanitärtechnikfirma

Als Jürgen Hefenbrock 1990 den Weg in die Selbstständigkeit anbahnte, griff ihm Verwandtschaft aus den alten Bundesländern unter die Arme. Ein Onkel empfahl ihm, seine berufliche Zukunft ebenfalls im Heizungsbau zu sehen. „Das war die ganz persönliche Aufbauhilfe Ost“, sagt Jürgen Hefenbrock.

Am 1. März 1991 gründete der gelernte Kfz-Schlosser und Diplom-Ingenieur für Landtechnik die Heizungs- und Sanitärtechnik Hefenbrock in Biesen. Mit dem ersten Firmenfahrzeug, einem Lkw Typ W 50, nahm er damals regelmäßig Kurs auf den Westen. Dort kaufte er das Material ein, denn erst 1992/93 etablierten sich die ersten Großhandelslager in der Region Wittstock.

Handwerksfirma aus Zootzen ist in der Region unterwegs

Die Heizungs- und Sanitärtechnik Hefenbrock ist im Umkreis von 30 Kilometer unterwegs und betreut Kunden in den Altkreisen Wittstock, Neuruppin und Pritzwalk. Neben dem Heizungsbau gehören Bad- oder Schornsteinsanierungen bis hin zum Metallbau zum Broterwerb.

Vater ist glücklich über die Firmennachfolge

„Ich bin sehr glücklich, dass mein Sohn Robert die Firma übernommen hat. Jetzt übe ich, loszulassen“, sagt Jürgen Hefenbrock. In der Praxis ist das allerdings eine Herausforderung, räumt der 66-Jährige ein. Und das, obwohl er frühzeitig die Weichen gestellt hatte: „Nach dem 20-jährigen Jubiläum stand fest, ich mache die 30 Jahre voll und übergebe dann die Firma.“

Nach wie vor steht der Senior dem Junior zur Seite. „Ich freue mich auf die Unterstützung meines Vaters im Hintergrund“, sagt Robert Hefenbrock.

Qualitätsarbeit überzeugt

„Wir hatten in den 30 Jahren jeden Tag gut zu tun“, sagt Jürgen Hefenbrock mit Stolz in der Stimme. Er trug Verantwortung für bis zu drei Mitarbeiter. Robert Hefenbrock hat nun zwei Mitarbeiter. „Es geht immer darum, mit Qualitätsarbeit zu überzeugen“, sind sich Robert und Jürgen Hefenbrock einig.

Von Christamaria Ruch