Wittstock

Das Familienzentrum „Elki“ in der Burgstraße in Wittstock hat eine neue Mitarbeiterin. Madelaine Kleiber ist dort seit Mitte November 2021 tätig. Perspektivisch soll sie Koordinatorin in der Einrichtung werden.

Madelaine Kleiber hat die Nachfolge von Annette Gowin angetreten, die das Haus im Herbst verlassen hat und nun in Rheinsberg tätig ist. Die 37-Jährige ist staatlich anerkannte Erzieherin und sieht vor allem in der Elternarbeit im „Elki“ einen Schwerpunkt. „Elternarbeit ist sehr wichtig, hier kann ich in diesem Bereich viel machen“, sagt Madelaine Kleiber.

Aktuell stehen die Türen im Familienzentrum „Elki“ dienstags und donnerstags von 9 bis 18 Uhr sowie mittwochs in der Zeit von 12 bis 16 Uhr für Besucher offen. Trotz der Corona-Krise und den damit verbundenen Auflagen können die Besucher die Einrichtung nach telefonischer Anmeldung ansteuern.

Der Zugang erfolgt mit Schutzmaske. Sechs Personen können gleichzeitig vor Ort sein und sich in den Räumen aufhalten. „Die Einrichtung ist ein wichtiger Anker für Familien“, sagt Madelaine Kleiber. Gemeinsam mit Jana Holder und Karin Leistner betreut sie das „Elki.“

Sozialpädagogin Annette Gowin (l.) berät Melanie Rau im „Elki“ beim Ausfüllen eines Antrages. Im Herbst hat sie die Einrichtung verlassen. Madelaine Kleiber hat ihre Nachfolge angetreten. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv).

Volkssolidarität und Evangelische Jugendhilfe Friedenshort arbeiten Hand in Hand im Familienzentrum „Elki“ Wittstock

Das Motto „Hand in Hand“ umschreibt die Arbeit beim Familienzentrum „Elki.“ Denn die Volkssolidarität (VS), Regionalverband Prignitz-Ruppin, und die Evangelische Jugendhilfe Friedenshort arbeiten dort seit 2009 gemeinsam.

Nachwuchsartisten jonglierten bei der Jubiläumsfeier des „Elki“ 2019. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

„Es ist gut, dass beide Träger dort kooperativ die Arbeit gestalten“, sagt Andy Stolz, Geschäftsführer bei der VS, Regionalverband Prignitz-Ruppin. „Die Einrichtung ist nach wie vor ein wichtiger Sozialraum für unsere Besucher“, sagt er. Die Corona-Krise bringt auch dort viele Themen auf den Tisch und nimmt viel Raum ein.

Ankerplatz für Familien im „Elki“ Wittstock

Unter den Gästen sind regelmäßig Stammgäste – sechs Familien. Dazu zählt etwa Stefanie Plagemann. „Ich bin seit mehr als zehn Jahren mit meinem Sohn hier regelmäßig zu Besuch“, sagt sie. Regelmäßig heißt für Stefanie Plagemann dienstags bis donnerstags. „Es ist immer ein Gesprächspartner da“, sagt sie und freut sich, einen festen Anlaufpunkt in ihrem Alltag zu haben.

„Es ist wichtig, dass unsere Besucher außerhalb ihrer eigenen Wohnung einen Treffpunkt haben“, sagt Madelaine Kleiber. Zu den Angeboten im „Elki“ gehören dienstags das Elternfrühstück, mittwochs der offene Elterntreff und donnerstags das gemeinsame Kochen sowie Spiele für Eltern und ihre Kinder. „Wir haben hier auch viele Kreativangebote zum Basteln“, sagt Madelaine Kleiber.

Gespräche, Austausch und Unterstützung für Eltern und Kinder im „Elki“ Wittstock

Die Gespräche nehmen immer einen breiten Raum ein. „Nach Bedarf bieten wir dabei auch Beratung und Unterstützung an“, sagt sie. Innerhalb kurzer Zeit hat sich Madelaine Kleiber bereits zu einer Bezugsperson entwickelt. Das ist kein Selbstverständnis, sondern setzt Vertrauen der Besucher voraus. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden“, sagt sie.

Madelaine Kleiber hat viele Ideen für ihre Arbeit im „Elki.“ Dazu zählen Hofflohmärkte, sofern es die Corona-Krise wieder möglich macht. „Ich möchte auch neue Besucher gewinnen, da sind solche Angebote eine Möglichkeit“, sagt sie. Ebenso kann sie sich vorstellen, mit den Besuchern Gestaltungsideen praktisch umzusetzen.

Madelaine Kleiber hat viele Ideen für ihre Arbeit im Familienzentrum „Elki“ Wittstock

„Wir könnten gemeinsam das Tapezieren und Verschönern auf Platten ausprobieren“, sagt sie. Das Handwerk liegt Madelaine Kleiber, denn sie ist auch ausgebildete Malerin und Lackiererin. „Damit könnte das nachhaltige Denken praktisch umgesetzt werden“, sagt sie.

Andy Stolz ist Geschäftsführer bei der Volkssolidarität, Regionalverband Prignitz-Ruppin. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Andy Stolz begrüßt die Ideen seiner neuen Mitarbeiterin: „Wenn die Angebote gut für unsere Zielgruppe sind, ist es schön, wenn dabei auch Barrieren abgebaut werden.“ Außerdem unterstützt er die handwerklichen Vorhaben. „Super, wenn sie ihren beruflichen Hintergrund hier einfließen lassen kann“, so Stolz.

„Elki“ Wittstock ist auch neutraler Treffpunkt für den begleiteten Umgang

Neben der Freizeitgestaltung wird das „Elki“ zugleich als neutraler Treff genutzt. Denn das Familienzentrum ist auch eine Anlaufstelle für den begleiteten Umgang und bietet Familien dort einen Raum. Will heißen: Pflegeeltern und die Herkunftsfamilien der Kinder oder getrennt lebende Eltern treffen sich dort.

Dieses Angebot setzt das Umgangsrecht bei problembehafteten Trennungen oder Scheidungen um – dabei steht eine neutrale dritte Person zur Seite. Auch vor diesem Hintergrund ist das „Elki“ ein Ankerplatz für soziale Kontakte.

Das Familienzentrum „Elki“ in der Burgstraße 46 in Wittstock ist dienstags und donnerstags von 9 bis 18 Uhr und mittwochs in der Zeit von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Besuche sind nur mit Mund-Nasen-Schutz und nach Anmeldung unter Telefon 03394/40 47 52 möglich.

Von Christamaria Ruch