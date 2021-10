Wittstock

Im Berufsleben ist Calvin Cozym Bankangestellter, nach Feierabend taucht der Heiligengraber jedoch in mystische Welten voller Feen, Hexen und anderer Fabelwesen ein. Denn hobbymäßig ist der 39-Jährige seit einigen Jahren Fantasy-Autor.

„Ich habe mich schon als Kind fürs Mittelalter und Ritter interessiert“, sagt Calvin Cozym. Später hätten ihn maßgeblich die Fantasyromane und -filme von „Herr der Ringe“ beeindruckt. Vor knapp zehn Jahren hatte der gebürtige Rathenower mit dem Schreiben angefangen.

Die Karte von Calvin Cozyms Fantasiewelt. Die Südlande fallen im ersten Romanband in Odengard ein. Quelle: Privat

Neben Gedichten und Kurzgeschichten entstand auch das Manuskript für seinen ersten Fantasy-Roman. „Den habe ich aber nie vollendet“, sagt der Autor. Erst 2019 griff Calvin Cozym wieder zur Tastatur und begann mit dem Manuskript für einen weiteren Roman, der nun fertiggestellt und im Handel erschienen ist.

Der erste Band „Hexenjagd“ der Romanreihe „Die Chroniken von Mytlaghyr“ widmet sich der Protagonistin Lisbee, die als Zögling einer Kräuerhexe von den Invasoren aus den „Südlanden“ verfolgt wird. Zunächst von Elf Ferodel entführt, werden beide rasch ein Team. In seinen 390 Seiten schildert Calvin Cozym die Geschichte aus Sicht beider Seiten, der Verfolger und der Verfolgten.

Zweiter Band „Hexentanz“ ist in Arbeit

„Der zweite Band ist bereits in Arbeit“, kündigt der Autor an. „Hexentanz“ soll er heißen. Insgesamt seien drei Bände in der Reihe geplant. Neben Elfen und Hexen sollen dort dann noch weitere Fabelwesen wie etwa Minotauren auftauchen.

Wenn Calvin Cozym schreibt, dann meist nach Feierabend und auch nicht täglich, wie er sagt. Eine Karte seiner Fantasiewelt hat er selbst angefertigt. Für die Publizierung hatte sich der Heiligengraber einen professionellen Verlag, den Hybrid Verlag, an die Seite geholt.

Bereits während der Arbeit zum ersten Band entstand zunächst ein Band aus Kurzgeschichten mit allerlei Fantasyfiguren. Die Anthologie „Fortellas Geschichten“ beinhaltet auch ein nicht im Roman erschienenes Kapitel aus „Die Chroniken von Mytlaghyr“.

Lesung lockt am 30. Oktober in die Bücherquelle

Am Samstag, 30. Oktober, will Calvin Cozym sowohl die Anthologie als auch seinen ersten Romanband der Öffentlichkeit vorstellen und Passagen lesen. Die Lesung findet ab 14 Uhr in der Wittstocker Buchhandlung „Bücherquelle“ statt.

Für Inhaberin Katinka Richter ist es die erste öffentliche Lesung mit Publikum. „Bisher hatten wir Lesungen via Livevideo auf unsere Facebookseite präsentiert“, sagt sie. Das wolle die „Bücherquelle“ am 30. Oktober auch wieder tun, die Freude auf das erste Livepublikum sei aber dennoch besonders groß.

Mehr zum Autor unter www.calvincozym.de.

Von Christian Bark