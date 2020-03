Zempows Ferienhäuser bleiben wegen Corona leer

Zempow

Das Dorf gehört zu den entlegendsten Ortsteilen Wittstocks. Wer auf einer befestigten Straße von der Stadt aus nach Zempow fahren möchte, muss zunächst einige Kilometer durch Mecklenburg fahren. Trotzdem oder gerade deshalb ist das Dorf bei Feriengästen, die ländliche Ruhe und Abgeschiedenheit suchen, so beliebt. Wegen der aktuellen Corona-Krise bleiben die Touristen allerdings aus. Das stellt viele Anbieter von Ferienwohnungen vor eine Herausforderung.

„Schlimmer kann der Zeitpunkt nicht sein, jetzt nach der langen Winterpause“, sagt Ulrike Baum-Bergmann. Sie betreibt den Ferienbauernhof in Zempow. Ihre letzten Urlauber hatte sie im Zuge der ersten größeren Einschränkungen durch Bund und Land nach Hause schicken müssen. „Das vergangene Woche hätte ich volles Haus gehabt, aber aus den Buchungen ist nun nichts geworden“, sagt sie.

Der Ferienbauernhof ist auf Familien ausgelegt. Kommen wird die nächsten Wochen aber wohl kein Gast. Quelle: Christian Bark

Aktuell stehen die fünf Wohnungen mit zusammen 26 Betten leer. Auf das Ostergeschäft braucht sich Ulrike Baum-Bergmann wohl keine Hoffnungen mehr zu machen. „Viele Gäste verschieben zwar ihren Urlaub nach hinten, aber da hätte ich bereits andere Buchungen gehabt“, so die Ferienhofbetreiberin.

Informationen nicht klar interpretierbar

Ob die geltenden Vorschriften der Landesregierung vom 17.März zur Eindämmung des Coronavirus nun explizit für sie galten, konnte Ulrike Baum-Bergmann zu dem Zeitpunkt noch nicht einwandfrei herauslesen. „Ich habe Mails an die Behörden geschickt und musste lange im Internet suchen, bis ich dazu etwas gefunden habe“, blickt sie zurück.

Ganz klar war das auch nicht Matthias Dittmer, der in Zempow zwei Ferienhäuser vermietet. „Das würde bei Ferienhäusern auch gar keinen Sinn machen. Bei mir gibt es schließlich keine Bewirtung und keine Gemeinschaftsräume“, sagt er.

Eine Berliner Familie musste ein Ferienhaus von Matthias Dittmer innerhalb weniger Stunden verlassen. Quelle: Christian Bark

Eine Berliner Ärztefamilie hat ihren Urlaub aber dennoch ungewollt abbrechen müssen. Nach dem Hinweis von Anwohnern, hatte sich das Wittstocker Ordnungsamt bei Matthias Dittmer gemeldet und diesen aufgefordert, die Gäste nach Hause zu schicken. Vor Ort seien die Berliner durch Ordnungsamtsmitarbeiter dann aufgefordert worden, das haus unverzüglich zu verlassen – unter Androhung eines hohen Bußgeldes.

Der Ferienhausanbieter hat zwar Verständnis für die Vorsichtsmaßnahmen der Behörde, kritisiert in dem Zusammenhang aber deren mangelndes Fingerspitzengefühl in der Sache. Obwohl laut Landesverordnung „Übernachtungsangebote im Inland nur zu notwendigen Zwecken und nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden dürfen“, hat Mathias Dittmer bis jetzt seine Zweifel, inwiefern sich das auf Ferienhäuser bezieht und ob es rechtens ist, schon urlaubende Gäste in der Frist weniger Stunden zu vertreiben.

Wo Feriengäste sonst Urlaub machen, bleiben nun die Betten leer. Quelle: Christian Bark

Die Stadt Wittstock hingegen bestreitet die Androhung einer hohen Geldbuße. Wie Stadtsprecher Jean Dibbert informiert, habe man lediglich mitgeteilt, dass die Unterbringung von Gästen momentan „bußgeldrelevant“ sei.

Hotlines für Fragen aller Art geschaltet

Auch dass sich die Menschen nicht ausreichend über die Maßnahmen informieren können, will Jean Dibbert so nicht stehen lassen. „Alle Verordnungen werden soweit wie möglich im Voraus auf unserer Webseite und der des Kreises veröffentlicht“, erklärt der Stadtsprecher. Für Nachfragen gebe es Hotlines, die derzeit gut genutzt werden würden, auch von vielen Touristikern.

Das bestätigt auch der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) in Brandenburg, Olaf Lücke. „Von unseren Mitgliedern, die von uns regelmäßig informiert werden, haben wir bisher nur positives Feedback erhalten“, sagt er.

Mit Blick auf die wirtschaftlichen Verluste verweist Olaf Lücke auf die vom Land zur Verfügung gestellten Soforthilfen, die auch Gastronomen in Anspruch nehmen können. „Das nimmt erstmal Druck aus dem Kessel“, so der Dehoga-Hauptgeschäftsführer.

Auf die raschen Hilfen hofft nun auch Ulrike Baum-Bergmann und auf ein baldiges Ende der Krise, wie sie betont.

