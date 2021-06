Ichlim

Auf Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Heiligengrabe wartet diese Sommerferien wieder ein ganz besonderes Programm. In dieser Woche wurde es sportlich. Gemeinsam mit dem Wittstocker Outdoor-Touristiker Günter Lutz ging es radeln, schwimmen und paddeln.

„Wir haben Günter Lutz beim digitalen Nachbarschaftstreff der Kümmerin aus Blumenthal kennengelernt und uns von seinen Angeboten begeistern lassen“, berichtete Nadine Klöhn, Schulsozialarbeiterin in der Nadelbach Grundschule Heiligengrabe. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Madlen Striegler von der Kleinen Grundschule Blumenthal hat sie für die kommenden Wochen einiges geplant.

Zur Galerie Ferienkinder aus Heiligengrabe paddelten mit Günter Lutz auf dem Nebelsee. Am Nordstrand gab es eine Badepause.

„Das Programm entspricht den Wünschen der Jugendlichen, die sie während der letzten Demokratiewerkstatt geäußert hatten“, sagte Madlen Striegler. Die sportliche Woche mit Günter Lutz werde aus dem Sozialraumbudget der Gemeinde Heiligengrabe finanziert und sei für die Kinder kostenlos. Ebenso die kommenden Veranstaltungen, die direkt aus dem Gemeindehaushalt finanziert würden.

Entsprechend gut nachgefragt sind die Programmpunkte, freie Plätze gibt es keine mehr. Auf eine Übernachtungstour habe man wegen der Corona-Pandemie verzichtet, lediglich beim Camping am Pavillon Heiligengrabe am 12. und bei der Lesenacht in der Kleinen Grundschule am 13. Juli ist eine Übernachtung geplant.

Günter Lutz gab Maja Hoffmann Starthilfe auf dem See. Quelle: Christian Bark

Spaß beim Paddeln hatten die insgesamt 15 Kinder und Jugendlichen am Dienstag auf dem Nebelsee. Vom Seehotel Ichlim aus ging es zum Nordstrand des Sees, an dem gebadet und Mittag gegessen werden konnte. Einige Jugendliche hatten noch nie in einem Kajak gesessen.

Sorgen, dass er oder sie zurückbleibt, musste sich aber niemand machen, denn Günter Lutz begleitete die Gruppe mit dem Motorboot, gab Paddeltipps und zog einige Paddler auch ein Stück mit. „Der kräftigste Paddler sollte immer hinten sitzen, er ist zugleich der Steuermann“, erklärte Günter Lutz.

Die Jugendlichen fuchsten sich rasch mit den Paddeln ein. Quelle: Christian Bark

Touren mit Kindern und Jugendlichen hatte er schon im vergangenen Jahr gemacht. Der Outdoor-Touristiker kann auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen, denn er ist außerdem Wittstocks Fahrradbeauftragter, einer von vier Wanderwegewarten und zudem Vorstandsmitglied im Tourismusverband Prignitz. Auch Gästen des Seehotels bietet er regelmäßig Touren zu Lande und zu Wasser an.

Rettungsschwimmerin sorgt für Sicherheit

„Ich finde ihn nett, das ist bisher ein schönes Ferienprogramm“, sagte etwa die elfjährige Maja Hoffmann. Und auch Nadine Klöhn und Madlen Striegler lobten, dass Günter Lutz entsprechend des Wetters immer einen Plan B dabei habe.

Mit auf Tour war zudem Rettungsschwimmerin Birgit Nikolowius. „Wenn die Kinder baden gehen, sollte immer ein Rettungsschwimmer dabeisein“, informierte sie. Wirklich zum Einsatz kam sie nur, als das aufblasbare Kajak mit Levin Kiemeier und Marius Hoffmann kenterte und Levin ins Motorboot gezogen werden musste. Angelegte Schwimmwesten sorgten zusätzlich für die Sicherheit der Jugendlichen.

Birgit Nikolowius überwachte die Schwimmer. Quelle: Christian Bark

Auf der Rücktour spielte Günter Lutz für den Großteil der „erschöpften“ Paddler „Wassertaxi“ und zog sie über den See. Wer im Kaja durchhielt und mit zuerst das Seehotel erreichte, war etwa Maja Hoffmann. Auch Lukas Schläfke aus Liebenthal ging als einer der ersten an Land. Er kennt sich mit Paddeln aus. „Wir haben hier schonmal ein Boot ausgeliehen, ab und an gehe ich mit meinem Vater paddeln“, sagte der Zwölfjährige.

In der kommenden Woche wird es für die Teilnehmer des Ferienprogramms nicht minder aufregend. Dann steht neben einem Ausflug in den Kletterwald Hennigsdorf auch einer in den Berliner Zoo auf dem Plan. Außerdem wollen die Jugendlichen am 8. Juli ihr Anglerglück an Turbos Angelteichen in Blumenthal testen.

Von Christian Bark