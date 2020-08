Wittstock

Kaum läuft der Veranstaltungsmotor langsam wieder an, da gibt es auch schon die ersten Probleme: Zur Sprache kamen sie auf der Sitzung des Kulturauschusses der Wittstocker Stadtverordnetenversammlung am Dienstagabend. Dabei geht es darum, dass sich Veranstaltungen am Samstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, häufen.

Tatsächlich sieht es ganz so aus, als hätten die Wittstocker und ihre Gäste an diesem Tag die Qual der Wahl.

Das Bahnhofsfest lockt

Denn dann lädt das Bahnhofsfest unter dem Motto „Neue Wege verbinden“ dazu ein, das neu gestaltete Bahnhofsareal in Wittstock ab 14 Uhr zu feiern und zu entdecken. Die dortigen Einrichtungen wie das medizinische Versorgungszentrum und das neue Jugendzentrum präsentieren sich.

Die Pläne für den ehemaligen Güterboden und den alten Lokschuppen, den Swiss Krono zu einer Präsenzstelle ausbauen möchte, werden vorgestellt. Auch Bauhoffahrzeuge sollen ausgestellt werden, sagte Georgia Arndt, Leiterin des Amtes für Kultur und Tourismus der Stadt Wittstock. Ursprünglich sollte dieses Fest bereits am 9. Mai stattfinden, musste aber coronabedingt ausfallen.

Einheitsfest in Freyenstein

Ebenfalls am 3. Oktober findet in Freyenstein das Einheitsfest der Stadt Wittstock zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung statt. Bereits um 9.30 Uhr soll es mit einem Freilicht-Gottesdienst losgehen. Unter dem Motto „Fest des Näherkommens“ gibt es Unterhaltung für Groß und Klein.

Wie das Programm genau aussehen wird, sei noch nicht detailliert klar, sagte der Initiator Hans-Herbert Gutz am Donnerstag. Coronabedingt seien immer wieder Anpassungen nötig. Das Chorsingen falle aber auf jeden Fall aus. Das Thema „Zusammenwachsen“ stehe im Mittelpunkt.

Auch Vertreter aus Wittstocks Partnerstadt Uetersen seien eingeladen. Eine Zusage liege aber noch nicht vor, teilte Georgia Arndt mit. Künftig solle das Einheitsfest jedes Jahr in einem anderen Ortsteil stattfinden.

Am 3. Oktober wird es also nach jetzigem Stand jede Menge Unterhaltung geben. „In der Corona-Zeit haben wir gemerkt, wie sehr den Leuten die kulturellen Angebote fehlen“, sagte Georgia Arndt.

Weshalb alles gleichzeitig?

Das Ausschussmitglied Birgit Eder fragte, weshalb beide Feste am selben Tag stattfinden müssen – „gerade jetzt, wo der Hunger der Leute nach Unterhaltung und Kultur besonders groß ist“. Dieser Frage schloss sich auch die Ausschussvorsitzende Angelika Noack an.

„Es gab da eine private Initiative, die weit vorgeprescht ist“, sagte dazu Georgia Arndt. Da das Fest in Freyenstein aber früher beginnt, halte sich die Überschneidung in Grenzen. Dazu bemerkte Freyensteins Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein, dass sich der Hauptteil voraussichtlich doch am Nachmittag abspielen werde, also dann, wenn auch das Bahnhofsfest in Wittstock beginnt. Die finale Abstimmung stehe noch aus.

Drachenfest in Wulfersdorf fraglich

Und es kommt sogar noch ein weiteres Fest ins Spiel: Das Drachenfest in Wulfersdorf findet traditionell am 3. Oktober statt. Darauf wies die Ortsvorsteherin Tina Kreißl auf der Sitzung hin. Ob es in diesem Jahr angesichts der anderen gleichzeitigen Feste aber über die Bühne gehen soll, sei noch nicht klar. Womöglich falle es aus. Den Termin zu verschieben, komme für sie nicht in Frage.

Möglicherweise wird das Problem der Überschneidungen aber auch entschärft. Denn laut Hans-Herbert Gutz könne es sein, dass das Einheitsfest coronabedingt doch noch abgesagt werden muss.

Fest zu Halloween fällt aus

Fest steht die Absage bereits für das Halloween-Fest, sagte Georgia Arndt. Zu schwierig wäre die Umsetzung der Hygiene-Auflagen.

Für den Literarischen Bilderbogen – eine beliebte Reihe im Herbst mit Lesungen bekannter Autoren – seien bislang drei Veranstaltungen in Wittstock geplant, zwei in der Heiliggeistkirche und eine in der Hofstube in Freyenstein.

In welcher Form der Weihnachtsmarkt stattfinden werde, hänge von den dann geltenden Bestimmungen ab. Aktuell werde zu jeder Veranstaltung ein Hygieneplan erstellt.

Von Björn Wagener