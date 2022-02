Wittstock

Es wurde gesägt, beräumt und geschuftet: Drei Stürme innerhalb weniger Tage bescherten den Feuerwehren extrem anstrengende Tage. Die Wittstocker Kameraden rund um Wehrführer Steffen Müller absolvierten mehr als 40 Einsätze.

Sie holten unzählige umgestürzte Bäume von Straßen und Dächern. Auch am Sonntagabend und am Montag gab es noch vereinzelt sturmbedingte Einsätze, aber das Schlimmste war zu dieser Zeit überstanden.

Wenn die Arbeit vor Ort getan ist, ist noch längst nicht wieder alles im Lot. In der Wache werden dann zunächst die jeweiligen Fahrzeuge gereinigt. Da packe jeder mit an, sodass das nur etwa eine halbe Stunde dauert, so Steffen Müller.

Feuerwehr Wittstock: Gerätewarte im Einsatz

Länger braucht es, bis Einsatzkleidung und Technik wieder in Schuss gebracht sind. Hier kommen die Gerätewarte Tobias Lau und Jan Schweder ins Spiel. Sie erledigen die

Arbeiten, die niemand sieht, aber die für den reibungslosen Ablauf in der Feuerwache unerlässlich sind: Warten, pflegen, prüfen, instandsetzen – das ist ihr Job. Denn nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz.

Aktuell geht es vor allem um die Kettensägen. 20 Stück verschiedener Größen besitzt die Wittstocker Wehr – in jedem Ortsteil eine, in Freyenstein zwei. Nach Einsätzen müssen die Kanister wieder mit Kraftstoff aufgefüllt und in Sägen Öl nachgefüllt werden.

Sämtliche Geräte müssen gesäubert, insgesamt überprüft und die Zähne der Ketten nachgeschärft werden. Gute Pflege ist wichtig, denn eine Kette koste 50 bis 60 Euro. Jeweils zwei Ersatzketten gebe es auf den Fahrzeugen.

Wittstock: Nachschärfen von Sägeketten ist Handarbeit

Gerade das Nachschärfen nimmt viel Zeit in Anspruch, weil Handarbeit nötig ist. Tobias Lau bearbeitet mit der Feile jeden Zahn einzeln. Alles in allem brauche es etwa eine halbe Stunde, bis eine Kettensäge wieder fit ist, sagt er.

„Manchmal holen wir sie aus den Ortsteilen ab, manchmal werden sie uns auch gebracht“, berichtet Wehrführer Steffen Müller. Meist seien sie dann schon grob gesäubert. Feste Zeiten, bis wann die Ausrüstung nach einem Einsatz wieder zur Verfügung stehen muss, gebe es nicht. „Das machen wir so, wie wir es schaffen.“

Warten und prüfen der Ausrüstung nach jedem Gebrauch

„Neben den Kettensägen werden auch alle anderen Ausrüstungsteile jeweils nach Gebrauch

geprüft. Besonders wichtig ist das bei Atemschutzgerätetechnik, bei Leitern, Haltegurten, Seilen oder Seilwinden“, sagt Tobias Lau. Denn hier geht es um die Gesundheit der Einsatzkräfte. Darüber hinaus gebe es für jeden einzelnen Ausrüstungsgegenstand spezielle Wartungs- und Prüfintervalle. Diese einzuhalten, ist ebenfalls Aufgabe der Gerätewarte.

Die gesamte Feuerwehrbekleidung hat bei den jüngsten Einsätzen viel aushalten müssen – und wurde natürlich schmutzig. Gewaschen wird sie grundsätzlich in der Wache. Wie oft das passiert, entscheiden die Feuerwehrleute selbst. Es hänge aber auch vom Einsatzaufkommen ab. Besonders nach Bränden oder wenn mit Öl hantiert wurde, seien Wäschen generell nötig.

„Hygiene gewinnt eine immer höhere Bedeutung bei der Feuerwehr“, so Steffen Müller. Er geht davon aus, dass allein das Waschen aller verschmutzten Kleidungsstücke nach den jüngsten Einsätzen etwa eine Woche dauert wird.

Waschmaschine und Trockner in der Feuerwache Wittstock

Dafür gibt es eine spezielle Industrie-Waschmaschine in der Wache. Darin werden pro Waschgang vier Jacken und vier Hosen bei 40 grad gesäubert. Das Waschmittel dosiert sich

automatisch. Direkt daneben steht ein Trockner. In drei Stunden ist alles fertig – inklusive Trocknen. „Es ist schon super, dass wir unsere Sachen selbst vor Ort waschen können. Das spart Zeit und Aufwand“, sagt Steffen Müller. Denn gäbe es diese Möglichkeit nicht, müssten die Sachen in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Kyritz (FTZ) gewaschen werden.

Sollten Kleidungsstücke beschädigt sein, gibt es Ersatz. In einer kleinen Kammer stehen Jacken, Hosen und Stiefel in verschiedensten Größen bereit.

Trotz der vielen Sturm-Einsätze sei die Stimmung in der Wehr gut. „Die Kameraden sind wirklich sehr motiviert“, sagt Steffen Müller. Was vielen Menschen oft nicht klar sei: Es gibt keine Dienstschichten in der Wache.

Aufwandsentschädigung in Wittstock: Zehn Euro monatlich

Die Feuerwehrleute rücken jedes Mal von zu Hause an. Denn sie verrichten diese Arbeit komplett ehrenamtlich – also ohne Bezahlung in ihrer Freizeit. „Es gibt lediglich eine monatliche Aufwandsentschädigung von zehn Euro“, so Steffen Müller. Vollzeit-Angestellte der Stadt sind neben ihm nur die beiden Gerätewarte.

Die Leute reagierten unterschiedlich auf die Arbeit der Wehr. Dank komme ab und an über Social Media. Kürzlich habe auch eine Wittstocker Fleischerei angeboten, Einsatzverpflegung zu sponsern. Mitunter werde von Betroffenen auch mal ein Imbiss am Einsatzort gereicht.

Andererseits gebe es auch Kraftfahrer, die trotz Absperrung durchfahren „und fragen, wie lange wir noch brauchen“, berichtet Steffen Müller. Er ist gerade dabei, die Einsätze mit all ihren Zahlen und Zeiten zu dokumentieren. Und noch immer hat sich der Sturm nicht ganz gelegt.

Von Björn Wagener