Bei den Feuerwehreinsätzen zählt jede Sekunde. Auch in Biesen. Das 110-jährige Jubiläum der Brandschützer im Ort geht nun coronabedingt mit drei Monaten Verspätung über die Bühne. Die Brandschützer in Biesen starten am Samstag, 4. September, ihre große Feier.

Bereits seit Anfang August weisen zwei Strohfiguren im XXL-Format und in Feuerwehruniform auf das Jubiläum hin. Sie stehen am Ortseingang in Biesen aus Richtung Wittstock. Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftswerk von Einwohnern und Brandschützern.

Die Feuerwehr in Biesen wird 110 Jahre alt

Stefan Blum ist seit 2008 Wehrführer in Biesen. Der heute 45-Jährige stieg damals in die Fußstapfen seines Vaters Joachim. Dieser leitete die Wehr 32 Jahre lang und ist mit heute 72 Jahren einziges Mitglied der Alters- und Ehrenabteilung. Auch Stefan Blums 21 Jahre alter Sohn Jonas reiht sich beim Brandschutz ein. Damit sind gleich drei Generationen einer Familie in Biesen bei der Feuerwehr vertreten.

Eine Chronik zur Geschichte des örtlichen Brandschutzes fehlt. „Zur 100-Jahrfeier gab es viele Nachforschungen in den Archiven“, erinnert sich Stefan Blum. Das Gründungsdatum wurde damals auf 1911 festgelegt. „Die Nachbarwehr in Eichenfelde wurde 1910 gegründet, daran hatten wir uns orientiert“, sagt Stefan Blum.

Drei Generationen der Familie Blum brennen in Biesen für den Brandschutz: Joachim, Jonas und Stefan Blum (v.l.). Quelle: Christamaria Ruch

Aktuell reihen sich 14 Aktive ein, darunter ein Mann aus dem Nachbarort Eichenfelde. Der dortige Standort wurde 2008 unter Protest der Brandschützer aufgelöst. Der Nachwuchs in Biesen besucht die Jugendfeuerwehr in Wittstock.

Blauröcke aus Biesen rücken zu Einsätzen aus

Die Blauröcke aus Biesen rücken gemeinsam mit Wittstock zur Brandbekämpfung aus. Dabei wechseln sie sich mit Babitz ab. „Durchschnittlich haben wir sechs Einsätze der Brandbekämpfung und einen bei der Technischen Hilfe pro Jahr“, sagt Stefan Blum.

Zwei Mitglieder der Wehr in Biesen gehören zu den Atemschutzgeräteträgern. Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) aus dem Baujahr 2004 gehört seit zehn Jahren zur Feuerwehr in Biesen.

Die Wehrführer der Feuerwehr Biesen sind auch ohne Chronik bekannt

Willi Fülster war der erste Wehrführer in Biesen; dies ist auch ohne eine Chronik bekannt. Es folgten Hermann Berlin, Willi Wesch, Siegfried Schulz, Horst Schmidt und Joachim Blum an der Wehrspitze.

Seit 1996 befindet sich die Feuerwehr im ehemaligen Konsum des Wittstocker Ortsteils. Nach wie vor gehören die Blauröcke zum Kitt im Dorfleben. „Der Zusammenhalt funktioniert gut, wir bereiten viele Veranstaltungen vor“, sagt Stefan Blum.

Programm zur 110-Jahrfeier der Feuerwehr Biesen

Die 110-Jahrfeier in Biesen geht am 4. September rund um das Feuerwehrgerätehaus in der Biesener Straße über die Bühne. „Wir feiern das Jubiläum unter freiem Himmel, deshalb wird diese Straße gesperrt. Falls es regnet, stehen auch Festzelte bereit“, sagt Stefan Blum. Dabei gelten die aktuellen Hygieneregeln.

Zum Auftakt rollt um 10.30 Uhr ein Umzug durch das Dorf. Dabei reihen sich neben den Gastgebern auch benachbarte Wehren aus Babitz, Freyenstein, Wernikow, Wittstock und Wulfersdorf ein. Die Route orientiert sich an den Ernteumzügen und beginnt am Ortseingang in Biesen aus Richtung Wulfersdorf.

Jubiläum startet mit Umzug der Feuerwehr durch Biesen

Die Fahrzeuge treffen sich dort bereits um 10 Uhr. Der Tross fährt über die Biesener Straße und biegt dann in die Chaussee, gleichzeitig die Ortsdurchfahrt in Biesen. ein. In Höhe der Hermannstraße schwenken die Fahrzeuge wieder in Richtung Feuerwehrgerätehaus.

Das Jubiläum wird dort um 11 Uhr offiziell eröffnet. Ein Spaßparcours zeigt den Besuchern, mit welchen technischen Hilfsmitteln das Löschwasser transportiert wird. Dabei stellen die Brandschützer der einzelnen Wehren ihr Geschick unter Beweis. Die Einsatzkräfte aus Wittstock laden zur Technikschau ein und präsentieren auch ihre Drehleiter.

Besucher aller Altersgruppen kommen auf ihre Kosten

Das Brandschutzmobil des Kreisfeuerwehrverbandes Ostprignitz-Ruppin ist vor Ort und zeigt den jüngsten Besuchern spielerisch, wie Brände vermieden werden können. Eine Hüpfburg lädt zum Toben ein.

Bei der kulinarischen Versorgung gibt es eine Auswahl an Süßem und Herzhaftem. „Die Kuchen aus Biesen sind berühmt“, sagt Stefan Blum. Der Feuerwehrmusikzug aus Mirow kurbelt mit Blasmusik von 15 bis 17 Uhr die Stimmung weiter an. Zum Tanz legt DJ Alex Tiedemann ab 20 Uhr auf.

Die Biesener Straße in Biesen ist am Samstag, 4. September, wegen des 110-jährigen Jubiläums der Feuerwehr von der Einfahrt in Höhe der Chaussee bis zur Hermannstraße für die Durchfahrt gesperrt.

