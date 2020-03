Holzschredder brennt in Wittstock ab

Wittstock

Dicke Rauchschwaden sind am Dienstagvormittag über das Gebiet der Rosa-Luxemburg-Straße in Wittstock gezogen. Auf dem Gelände eines dortigen Holzverarbeitungsunternehmens war ein Holzschredder in Flammen aufgegangen. „Die Rauchentwicklung war so stark, dass wir kurzzeitig den Verkehr regulieren mussten“, berichtete ein Sprecher der Polzeidirektion Nord in Neuruppin auf MAZ-Anfrage.

Mit 15 Kameraden löschte die Feuerwehr den Brand. Quelle: Feuerwehr

Die Wittstocker Feuerwehr war gegen 11 Uhr alarmiert worden und mit 15 Kameraden sowie vier Fahrzeugen ausgerückt. „Wir haben den Brand unter Atemschutz mit Wasser und Schaum löschen können“, sagte Wittstocks Stadtwehrführer Steffen Müller. Eine Ausbreitung des Brandes von der Maschine auf umliegendes Holzgut habe so verhindert werden können. Zuletzt hatte die Feuerwehr noch einzelne Glutnester beobachtete und gelöscht.

Der entstandene Totalschaden an der Maschine beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 350 000 Euro. Über den Hergang und die Ursache des Brandes konnte der Polizeisprecher am Dienstag noch keine Auskunft geben. „Die Kriminaltechnik ist erst ab Mittwoch vor Ort“, sagte er.

Von Christian Bark