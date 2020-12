Wulfersdorf

Zwei neue Feuerwehrfahrzeuge sind jetzt in Wulfersdorf stationiert. Dabei handelt es sich um ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und ein Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W). Letzteres ist eine Neuanschaffung für 90.000 Euro. Es kann 500 Liter Wasser transportieren und ist vor allem für das Bekämpfen von Bränden ausgerüstet.

Rettungsgeräte und Löschwasser an Bord

Das größere HLF ist ebenfalls für die Brandbekämpfung, aber auch für die technische Hilfeleistung konzipiert. Neben 1000 Liter Löschwasser verfügt es über Rettungsgeräte wie Schere und Spreizer, mit denen Menschen aus Unfallautos befreit werden können. Das HLF bietet Platz für neun Mann. Es ist zwar schon zehn Jahre alt, wurde an seinem bisherigen Einsatzort Fretzdorf aber kaum genutzt und ist daher nahezu neuwertig.

Mit diesen beiden Fahrzeugen zieht gleichzeitig auch eine strukturelle Änderung in den Feuerwehralltag ein.

Zwei Einheiten zusammengeführt

Denn die Einheiten in Wulfersdorf und Niemerlang wurden jetzt am Standort Wulfersdorf zusammengelegt. So waren zur Fahrzeugübergabe am Freitagabend unter anderem neben Wittstocks Wehrführer Steffen Müller auch Ordnungsamtsleiter Holger Schönberg sowie Stefan Schütte, Vorsitzender des Ordnungsausschusses, die beiden jetzt gemeinsam agierenden Einheitsführer Marcel Mill ( Wulfersdorf) und Thomas Nehls ( Niemerlang) und die Ortsvorsteherinnen Tina Kreißl aus Wulfersdorf und Doris Lorenz aus Niemerlang mit dabei.

Ab jetzt gemeinsam: Die Einheiten Wulfersdorf und Niemarlang wurden zusammengeführt. Quelle: Björn Wagener

„Wir wünschen euch, dass ihr mit der Technik hier gut arbeiten könnt und dass ihr sie wenig braucht“, sagte Holger Schönberg. Es folgten die Schlüsselübergaben für die beiden Einsatzfahrzeuge.

Gute Arbeit der Feuerwehrleute honoriert

„Mit dem Schritt, den wir hier vollzogen haben, honorieren wir die gute Arbeit der beiden Einheiten, die jetzt an einem Standort gemacht wird“, sagte Steffen Müller. Das sei aber nur ein Teil dessen, was nötig ist, um die Rahmenbedingungen in Wulfersdorf zu verbessern.

Diese beiden Feuerwehrfahrzeuge sind in Wulfersdorf stationiert. Das vordere ist neu, das hintere nahezu neuwertig, weil selten gebraucht. Quelle: Björn Wagener

„Der nächste Schritt muss natürlich das Gerätehaus sein“, sagte Holger Schönberg. Das sehe auch der Gefahrenabwehrbedarfsplan vor, der zwar noch nicht von den Stadtverordneten bestätigt, aber den Ortsbeiräten bereits bekannt ist. Demnach sei die „Ertüchtigung“ des Gerätehauses eine „prioritäre Maßnahme“. Ins Detail ging Schönberg noch nicht, denn der Plan werde voraussichtlich erst im März von den Stadtverordneten beschlossen. Das Ziel sei aber, „ordentliche Bedingungen“ für die neu zusammengeführte Einheit zu schaffen.

Schlagkräftige neue Einheit

Die neue Einheit Wulferdorf-Niemerlang besteht jetzt aus 33 aktiven Feuerwehrleuten. Es gibt zwölf Atemschutzgeräteträger und drei Gruppenführer. Der Ausbildungsstand sei damit gut, wie Steffen Müller bestätigt. Er zollt den Niemerlangern Respekt, dass die Zusammenführung so gut geklappt hat. „So ein Schritt ist für einen Feuerwehrmann nicht so einfach.“ Die Leitung der neu strukturierten Einheit wird vorerst von den beiden Einheitsführern in Personalunion übernommen.

Der W 50 aus den 1980-er Jahren, der zuvor in Wulfersdorf stand, werde künftig als Aushilfsfahrzeug in Wittstock geführt, solle aber perspektivisch ausgemustert werden. Die Einheit in Fretzdorf bekam nach dem Abzug des HLF nach Wulfersdorf das TSF aus Berlinchen, dessen Ausrüstung noch etwas erweitert wurde. Das Fahrzeug aus Niemerlang werde an anderer Stelle weitergenutzt, wie Steffen Müller sagt.

Von Björn Wagener