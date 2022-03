In Fretzdorf könnten Feuerwehrdomizil und Dorfgemeinschaftshaus künftig zusammenrücken. Planerinnen aus Berlin präsentierten am Mittwochabend drei Varianten. Eine davon wird bereits favorisiert.

Fretzdorf: So könnte sich das Feuerwehrhaus künftig verändern

Fretzdorf - Fretzdorf: So könnte sich das Feuerwehrhaus künftig verändern

Fretzdorf - Fretzdorf: So könnte sich das Feuerwehrhaus künftig verändern