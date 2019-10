Ein Feuerwerk als Dankeschön

Wittstock

Ein großes Feuerwerk wird am Samstagabend den Himmel über dem Dosseteich in Wittstock erleuchten. Los geht es um 20 Uhr. Besucher sind dort aber schon ab 19 Uhr willkommen. Sie können sich bei Bratwürsten und Getränken auf das Ereignis einstimmen. Das kündigen Bürgermeister Jörg Gehrmann und Detlef Beuß, der Vorsitzende des Mittelstandsvereins, an.

Ein Dankeschön

Damit wollen sich die Stadt Wittstock und der Mittelstandsverein bei den Einwohnern, Gewerbetreibenden, Vereinen und Unternehmen bedanken – für die Akzeptanz und das Verständnis für Einschränkungen, die die Landesgartenschau in den vergangenen Monaten mit sich brachte. So gilt seither eine veränderte Verkehrsführung, und die Parkplatzsuche konnte unter Umständen länger dauern. Darüber hinaus soll das Feuerwerk auch ein Dankeschön für all jene sein, die dazu beigetragen haben, den Besuchern eine liebens- und lebenswerte Stadt zu präsentieren.

Die Landesgartenschau schließt am Sonntag, 6. Oktober, ihre Pforten. Seit dem 18. April ist sie ein überregionaler Publikumsmagnet für Besucher. Gut 400.000 Menschen haben die blühenden Landschaften und unzähligen Veranstaltungen seither besucht.

Immer ein Blickfang und beliebtes Foto-Motiv war dabei die Rosenkönigin Tanja I. Ihre Amtszeit endet mit dem Abschluss der Landesgartenschau. Eine Nachfolgerin sei jetzt gefunden, bestätigt Stadt-Sprecher Jean Dibbert.

Der Name bleibt noch geheim

Jedoch wolle man noch nicht verraten, wer es sein wird. „Wir

Rosenkönigin Tanja I repräsentiert die Stadt Wittstock seit August 2016 – hier bei der Eröffnung der Gewerbeschau im September. Jetzt ist ihre Nachfolgerin gefunden. Quelle: Björn Wagener

wollen die Spannung aufrecht erhalten.“ In ihr neues Amt eingeführt werden könnte die künftige Rosenkönigin in gebührendem Rahmen innerhalb des 19. Tourismustages am Sonntag, 20. Oktober, auf dem Wittstocker Marktplatz. Das stehe jedoch noch nicht endgültig fest.

Der Generationswechsel in diesem Ehrenamt war nicht leicht. Zunächst war Laura Klemm als künftige Rosenkönigin und Nachfolgerin von Tanja I. vorgesehen. Sie fungierte bereits einige Zeit als Rosenprinzessin neben der Königin, als sie im August bekannt gab, dass sie diese repräsentative Aufgabe aus beruflichen Gründen doch nicht werde übernehmen können. Seitdem blieb nur wenig Zeit, eine neue Nachfolgerin zu finden. Denn dass Tanja I. ihre Amtszeit nach drei Jahren nun beenden wird, steht fest.

Bürgermeister Gehrmann würde es begrüßen, wenn sich der Mittelstandsverein künftig an der Finanzierung der „Marke Rosenkönigin“ beteiligen würde. Sie stehe als Aushängeschild der Stadt stets ganz vorn und habe eine Werbewirkung, von der der Mittelstand profitiere.

Von Björn Wagener