Wie funktioniert Migration und Integration geflüchteter Menschen in Brandenburg? Über Hürden aber auch Erfolgserlebnisse berichteten vier Migranten, Fatuma aus Somalia, Majeed aus Afghanistan, Najwa aus Syrien und Obiri aus Nigeria im Film „ Tokanara“.

Der wurde am Donnerstagabend im Wittstocker Kino „Astoria“ gezeigt, als Beitrag im Rahmen der „Interkulturellen Woche“. Dazu eingeladen hatte der Verein Esta Ruppin, die Veranstaltung wurde durch den Landkreis Ostprignitz-Ruppin finanziert.

Rund 40 Besucher schauten sich den Film Tokanara an. Quelle: Christian Bark

„Der Film zeigt die Schicksale von Menschen mit Fluchterfahrung und ihrem Ankommen in Brandenburg. Darüber wollen wir im Anschluss diskutieren“, sagte Esta-Sozialpädagogin Anett Kromrei-Suwareh.

Alltagsrassismus, Gewalt, Verständigungsprobleme und mangelnde Kontakte zur deutschen Bevölkerung wurden klar als Kritikpunkte der vier Protagonisten herausgestellt. Auch Fluchtursachen wurden angesprochen. So forderte Fatuma im Film etwa: „Hört auf, Waffen zu verkaufen.“

Positive Erfahrungen überwiegen

Positive Erfahrungen hatten die vier Migranten aber auch gemacht. Eben durch langsam entstehende Kontakte zu Deutschen aber auch anderen Migranten. So hatte Obiri, der viele Jahre in einem Flüchtlingsheim in Bad Belzig gelebt hat, dort sogar einen Verein gegründet. Gleiches gilt für Fatuma in Eberswalde. Ihr Verein setzt sich vor allem für die Rechte von Frauen ein. So fiel das Fazit letztlich doch positiv aus: „ Brandenburg ist ein schöner Ort mit tollen Menschen.“

Das Publikum sprach nach dem Film mit den Darstellern über Migration. Quelle: Christian Bark

Nach dem Film kam das Publikum mit Obiri, Fatuma und Filmemacher Abdou Rahime Diallo ins Gespräch. „Wir haben den Film auch gemacht, weil es in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ein besonders negatives Flüchtlingsbild gibt“, erklärte Abdou Rahime Diallo. Laut Film stoßen Migranten bei der Bevölkerung in beiden Bundesländern zu 71 Prozent auf Ablehnung. „Wir wollen mit dem Film auch eine Identifikationsfläche schaffen“, so der Filmemacher.

Er berichtete, wie schwer die Arbeit zum Teil gewesen war, weil viele Flüchtlinge nicht über ihre Erlebnisse sprechen wollen. Schockiert habe ihn das Schicksal einer Frau, die sowohl in ihrer afrikanischen Heimat als auch vom Personal des Flüchtlingsheims sexuell missbraucht worden sei.

Abdou Rahime Diallo sang den Song "Feel free". Quelle: Christian Bark

Zuschauer Dizuar Haso, der selbst als Flüchtling aus Syrien nach Jabel gekommen war, betonte im Gespräch, wie wichtig es ist, ein Ziel vor Augen zu haben und vor allem die Sprache zu lernen. „Ich brauche nicht warten, bis einer zu mir kommt. Ich muss mich selbst kümmern“, sagte er.

Rund 150 Neuankömmlinge in Wittstock

Dabei können aber Jahre ins Land gehen. Vor allem für Frauen ist es laut Fatuma schwer, Fuß zu fassen. Auch deshalb, weil ihre Rechte in ihren Kulturen für gewöhnlich weniger ausgeprägt sind, trauten sie sich weniger.

Im Anschluss gab es noch persönliche Gespräche. Quelle: Christian Bark

Nach Einschätzung einiger Zuschauer hat sich in Wittstock in den vergangenen Jahren viel getan. Integration sei oft gut gelungen, wofür auch reges Interesse von Zuschauern mit Migrationshintergrund sprach. Derzeit leben in der Stadt bis zu 150 Neuankömmlinge, wie Anett Kromrei-Suwareh schätzte.

Gewürdigt wurde zudem das Engagement vieler Ehrenamtlicher vor Ort in der Flüchtlingsarbeit. Abdou Rahime Diallo gab zu bedenken, dass Migranten auch Werte mitbringen können, die in Deutschland schon längst verloren zu sein scheinen, wie etwa den Fokus auf die Familie. Gleichzeitig forderte er, offen über das Problem des Rassismus zu sprechen. „Rassismus spaltet und wir können dieses Problem nur gemeinsam lösen“, sagte er.

Als Schlusswort gab Anett Kromrei-Suwareh den Zuschauern noch mit auf den Weg, darüber nachzudenken, wie lange denn ein Mensch ein Flüchtling ist.

Von Christian Bark