Zempow/Rheinsberg

Eigentlich hatten sie im März 2020 nur wenige Tage an der Musikakademie bleiben und das Projekt „Environment“ als Eröffnungsproduktion des MaerzMusik-Festivals vorbereiten wollen. Für die 25 jungen Musiker des Bolivianischen Experimentalorchesters für Indigene Instrumente aus La Paz und Mitglieder des Berliner Ensembles „Phønix 16“ sollte es jedoch ein längerer Aufenthalt werden. Aus wenigen Tagen wurden letztlich über elf Wochen.

Denn wegen des ersten Corona-Lockdowns wurden die geplanten Konzerte in Berlin und Dresden abgesagt, kurz danach schloss Bolivien seine Grenzen. „Um nicht in teuren Luxushotels später in Quarantäne zu müssen, verließen die Musiker die Musikakademie nicht“, berichtet Philipp Hartmann. Der Regisseur aus Hamburg hatte Ende 2019 einen Trailer über die Heimat der Bolivianer für das Festival gedreht.

„Als ich dann hörte, dass die Musiker in Rheinsberg festsitzen, habe ich in der Geschichte Potenzial für einen weiteren Film gesehen“, blickt er zurück. Dreimal besuchte er die Musiker für einige Tage in der Musikakademie, wurde auf Corona getestet und musste Anstands- sowie Hygieneregeln einhalten. Entstanden ist dabei eine bemerkenswerte Dokumentation über die Musik als Kommunikationsform in einem Ausnahmezustand mit dem Titel „Aus 84 Tagen“.

105 Minuten Film werden in Zempow gezeigt

Wie der Regisseur berichtet, ist die Musik für deutsche und bolivianische Künstler in den Tagen der „Quarantäne“ eine der wichtigsten Kommunikationsformen gewesen. „Die Leute haben die Zeit genutzt, um zu experimentieren und letztlich auch ihre Arbeit zu machen“, erklärt Philipp Hartmann. Finanziert worden sei der Aufenthalt in Rheinsberg nicht zuletzt auch durch Förderer.

Regisseur Philipp Hartmann hat die Bolivianer in Rheinsberg besucht. Quelle: Privat

Der Regisseur lässt im dem 105-minütigen Film vor allem die Musik sprechen, zugleich berichten aber auch die Musiker über ihren Alltag. „Es sind dabei viele Freundschaften entstanden“, sagt Philipp Hartmann. Gleichzeitig habe es aber auch Reibungspunkte gegeben. Rückblickend seien die Szenen eine filmische Dokumentation einer Facette der Corona-Krise.

Über den Babitzer Bildhauer Zoyt war Philipp Hartmann auf das Autokino Zempow aufmerksam geworden. Dessen Betreiberverein „Kulturelles Autokino Zempow“ zeigt mit Vorliebe seit diesem Jahr auch Kunstfilme und Filme, die sonst nicht so gezeigt werden würden. „Deshalb sollte die Deutschlandpremiere meines Films in Zempow stattfinden“, erklärt der Regisseur, der sich vom Konzept und der Atmosphäre des Autokinos höchst begeistert gibt.

Die Musiker nutzten die Zwangspause kreativ. Quelle: Privat

Am Freitagabend wird „Aus 84 Tagen“ dort erstmals über eine deutsche Leinwand flimmern. Los geht es gegen 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Neben Philipp Hartmann werden auch Sonia Lescène sowie Timo Kreuser von „Phønix 16“ dabei sein und über ihre Erfahrungen in Rheinsberg berichten. „Ich hoffe natürlich, dass auch viele Leute aus der Region, speziell aus Rheinsberg selbst kommen werden“, sagt der Regisseur.

Die Karten kosten 10 Euro, ermäßigt 7, Kinder bis 12 Jahren zahlen 5 Euro. Mehr unter: www.autokino-zempow.de.

Von Christian Bark