Wittstock

Nicht jeder ist für den Job geschaffen, er bedeutet mitunter Wochenendarbeit, Termine, die bis spät in die Nacht dauern, und gerade in ländlichen Gegenden lange Wege von einem zum nächsten Einsatzort. Trotzdem hat der Beruf des Lokaljournalisten auch seine bunten, kreativen Seiten und er ist unerlässlich für die Region. Denn sonst gibt es kaum mehr ein Medium, das über das, was unmittelbar vor der Haustür geschieht, berichtet.

Unter anderem diese Kernbotschaft verkörperte der Dokumentarfilm „Die letzten Reporter“ des Regisseurs Jean Boué aus Bölzke. Der bis Februar 2020 abgedrehte Film war am Mittwochabend im Wittstocker Kino „Astoria“ zu sehen. In rund 93 Minuten begleitete die Kamera drei Protagonisten im norddeutschen Raum: den Sportreporter Tom Willmann, die Lokaljournalistin Anna Petersen sowie den Kolumnisten und Kulturredakteur Werner Hülsmann.

Viola Terzijska und Jean Boué begrüßten das Publikum. Quelle: Christian Bark

Dabei fängt der Film in Szenen den Alltag der Lokaljournalisten zwischen Fußballspiel, Pressefrühstück und langfristig angelegter Reportage über eine junge Frau mit Fetalem Alkoholsyndrom realistisch ein.

Neben einen Zeitungsartikel über Werner Hülsmann als „Den letzten Reporter“ hat der Prignitzer MAZ-Chefreporter Bernd Atzenroth Jean Boué den Anreiz gegeben, einen Film über die Branche zu drehen, wie der Regisseur am Mittwochabend berichtete.

Ein Sportreporter der SVZ war einer der Protagonisten. Quelle: Christian Bark

Und so stand der MAZ-Chefreporter dem zahlreich angereisten Publikum nach dem Film noch im Gespräch für Fragen und Informationen offen. „Der Film gibt einen guten Einblick in das, was wir so alltäglich machen“, sagte Bernd Atzenroth.

Kaum jemand sonst berichtet über die Region

Herausforderungen wie Digitalisierung, Onlinejournalismus und sinkende Auflagen- beziehungsweise Abonnementzahlen sprach der Chefreporter ebenso an, wie den Reiz, den der Beruf nach wie vor für ihn ausmache. „Du kannst wirklich die Menschen in der Region mit all ihren Facetten zeigen“, sagte er. Die Umstellung vom Print zum Digitalen sei ein notwendiger und zeitgemäßer Schritt. „Trotzdem sehe ich die Zukunft für Printprodukte nicht ganz so pessimistisch“, betonte Bernd Atzenroth.

Jean Boué verwies auf die schon mannigfaltigen digitalen Angebote, die auch die MAZ für ihre Leser bereithalte. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal und lokal exklusiv“, sagte der Regisseur mit Blick auf die für ihn verständlichen Bezahlschranken im Onlinebereich. Denn sonst würde kaum ein anderer über die Geschehnisse vor Ort berichten. Das habe er in Bölzke gemerkt, als mal das Wasser abgestellt worden sei. „Stand doch in der Zeitung“, habe ihm eine Nachbarin entgegnet. Daraufhin habe er die MAZ abonniert.

Petra Budke betonte die Wichtigkeit des Lokaljournalismus für die Demokratie. Quelle: Christian Bark

„Wir brauchen die lokale und unabhängige Berichterstattung weiter für den Erhalt unserer Demokratie“, sagte die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Potsdamer Landtag, Petra Budke, die an dem Abend ebenfalls zugegen war. Über entsprechende Unterstützung der Verlage denke die Politik im Moment intensiv nach.

Auch um den Lokaljournalistennachwuchs ist es nicht überall gut bestellt, wie der Film suggerierte. Laut Jean Boué sind hier aber bereits einige Verlage aktiv geworden, so solle bald eine Lokaljournalismusakademie in Rostock entstehen.

Bernd Atzenroth betonte mit Blick auf den Nachwuchsmangel, dass es nicht unbedingt an der Ausbildung liege, vielmehr müssten auch die Rahmenbedingungen stimmen, um vor allem junge Journalisten in ländliche Regionen zu locken. Er und sein Team versuchten trotz eines großen Einsatzgebiets, so viele gute Geschichten wie möglich in der Prignitz einzufangen.

Der Film wird außerdem am 4. Juli um 17.30 Uhr sowie am 7. Juli um 19.30 Uhr im Astoria gezeigt.

Von Christian Bark