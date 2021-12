Wittstock

Vor zehn Jahren hatten sie begonnen, die gemeinsamen Filmprojekte mit Wittstocker Jugendlichen und dem Filmverband Brandenburg. Weil 2014 die Förderung dafür weggebrochen war, musste das Projekt ruhen, wie die Filmverbandsvorsitzende Katharina Riedel berichtet.

Nun gibt es aber wieder eine Förderung durch den Bund mit dem Programm „Kultur macht stark“ sowie einen privaten Spender. „Jetzt können wir die Jugendlichen wieder an die Kameras locken“, sagt Katharina Riedel.

Geplant sei ein Workshop vom 10. bis 14. April in Wittstock, in dem Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren ihre Lieblingsorte in der Stadt dokumentarisch festhalten. Technik und Knowhow bringen die Verbandsvertreter mit.

Katharina Riedel ist Vorsitzende des Filmverbands Brandenburg. Quelle: Christian Bark

Kooperationspartner des Filmverbands ist wieder das Wittstocker Kino „Astoria“. Dort sollen die Filme dann letztlich auch gezeigt werden. „Wir arbeiten schon Jahre lang zusammen“, sagt Kinobetreiberin Viola Terzijska. Etwa bei der Reihe „Brandenburger Filmgespräche“.

Kurzfilmtag lockt am 17. Dezember

Was bei einem solchen Filmprojekt mit Kyritzer Jugendlichen in diesem Sommer herauskam, das ist am Kurzfilmtag im Astoria am Freitag, 17. Dezember, zu sehen. Ab 17 Uhr läuft der Kurzfilm „Isfligg und Asfligg – die Zauberlehrlinge, Wangeliner Garten 2021„. Der Eintritt ist frei. Es wird über weitere Projekte informiert.

Von Christian Bark