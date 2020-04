Eine Torte wie eine Rolle Toilettenpapier

Wittstock

Jetzt eine schöne Rolle Toilettenpapier, einen frischen Kaffee dazu – und der Nachmittag ist gerettet. Toilettenpapier? Auf den ersten Blick könnte man diese Kreation tatsächlich dafür halten: Da sind die runde Form, das Loch in der Mitte, die angedeuteten einzelnen Papierlagen – und der etwas abstehende nächste Abriss.

Eine süße Idee

Aber aus Papier ist hier gar nichts. Der absurde Hype um

Guten Appetit. Quelle: Björn Wagener

Toilettenpapier in der Corona-Krise brachte die Landbäckerei Janke aus Flecken Zechlin auf eine süße Idee. Und die sorgt dafür, dass das begehrte Wischgut in appetitlicher Form jetzt tatsächlich in aller Munde ist: Die Konditoren kreierten eine kleine Torte, die einer Rolle Toilettenpapier zum Verwechseln ähnlich sieht.

Es begann mit einem Spaß in der Backstube. Ende März wurden erstmals vier solcher Rollen hergestellt, wenn auch anfangs noch etwas einfacher ausgeführt. Als sie im Geschäft in Flecken Zechlin angeboten wurden, erging es ihnen ähnlich wie den echten Rollen: Sie waren in kürzester Zeit vergriffen. Die Verkäuferinnen fragten: „Könnt ihr noch mehr davon machen?“

Eine Rolle auf Erfolgskurs

Sie konnten. Wenig später wurden auch die anderen Filialen mit den Rollen beliefert. Und siehe da: Die Idee kam überall bestens an. Die Törtchen würden stark nachgefragt, sagt Geschäftsführer Norbert Janke. Man komme mit dem Backen kaum nach. Rund 350 Stück seien bis Mittwoch nach Ostern über die Ladentische gegangen, allein 120 am Ostersamstag. So viele etwa können in einer Nacht produziert werden. Doch der Absatz schwankt. Manchmal werde auch nur ein Drittel davon verkauft.

Die leckeren Rollen sind aus Biscuit und Buttercreme gemacht; der äußere Rand besteht aus weißem Zucker. „Diese Zutaten waren von Anfang an immer gleich, aber wir haben viel experimentiert“, sagt Marzena von Berswordt, Lebensgefährtin von Norbert Janke.

Langsam herangetastet

An die Form aber habe man sich langsam herangetastet. Die Rollen

Norbert Janke, Geschäftsführer der Bäckerei Janke, und seine Lebensgefährtin Marzena von Berswordt vor der Filiale am Markt in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

gab es auch schon mit einem Klecks in der Mitte, um den hohen Verschnitt zu vermeiden, den das Ausstechen des Lochs mit sich bringt – oder mit Figürchen wie sie zuweilen auf Toilettenpapier aufgedruckt sind – oder in verschiedenen Farben. Letztere Exemplare seien aber weniger verkauft worden. „Inzwischen haben wir die Struktur von einer echten Rolle Toilettenpapier ganz gut hinbekommen“, resümiert Janke.

So richtig „durch die Decke gegangen“ sei die Nachfrage nach den Törtchen aber erst, nachdem sie auch online angeboten worden seien. „Da kamen sehr viele Nachfragen“, berichtet Marzena von Berswordt, vor allem aus dem norddeutschen Raum.

Versand in der Testphase

Ob die Törtchen auf dem Postweg Schaden nehmen, wenn sie verschickt werden, soll dieser Tage getestet werden. Der Adressat ist ein Bekannter, sodass es nicht schlimm wäre, sollte das Törtchen beschädigt ankommen, berichtet Norbert Janke.

Trotz der lustigen und erfolgreichen Idee seien die insgesamt 23 Filialen mit 130 Mitarbeitern – wie die meisten anderen Geschäfte – von der Corona-Krise stark betroffen. In der Filiale am Markt in Wittstock sind die Stühle hochgestellt. Auf dem Boden prangen auffällige runde Kreise.

40 Prozent Umsatzeinbußen

Sie markieren die Abstände, die die Kunden einhalten sollen. „Wir haben 40 Prozent Umsatzeinbußen und teilweise Kurzarbeit eingeführt. Fünf Filialen haben wir momentan geschlossen, weil sie vom Café-Betrieb gelebt haben. Wir schauen jeden Tag auf die Umsätze und sind für jeden Kunden dankbar“, sagt Janke, betont aber auch, dass die Entscheidung der Regierung richtig gewesen sei. Immerhin könnten Bäckereigeschäfte – im Gegensatz zur Gastronomie – überhaupt noch öffnen. Die heutige Situation sei das absolute Kontrastprogramm zum vergangenen Jahr. Damals, als die Landesgartenschau ihre Pforten in Wittstock öffnete, „hat hier die Luft gebrannt“.

Große Herausforderung

Norbert Janke sieht das Ganze als eine große Herausforderung, von der er sicher ist, sie meistern zu können. Immerhin kämen die fünf mobilen Verkaufswagen, die in den Dörfern der Region unterwegs sind, jetzt regelmäßig komplett leer zurück. Nicht zuletzt sei auch das Team der Kollegen trotz der Abstandsregelungen gefühlt noch stärker zusammengerückt.

Ob es die Toilettenrollen-Törtchen auch nach der Krise noch geben wird, glaubt Janke eher nicht. Denn das Backwerk sei ein Kind der Krise. „Der Spaßfaktor hat einen Hype. Danach fällt die Sache auch wieder hinten runter.“ Doch bis dahin werden die Rollen noch öfter für ein Schmunzeln in der Krise sorgen.

Von Björn Wagener