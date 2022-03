Wittstock

Die neue Flüchtlingsunterkunft in der Rheinsberger Straße/Ecke Rackstädter Weg in Wittstock soll voraussichtlich Ende März bezogen werden. Das teilt Ulrike Gawande, Sprecherin des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, auf Anfrage mit. Der Kreis sei Mieter der Einrichtung. „Der monatliche Mietpreis wird im Rahmen der Erstattung des Landes Brandenburg pro Flüchtling gedeckt.“

Ursprünglich sei diese Wohnunterkunft geplant worden, um die Situation für die Menschen in den bestehenden Einrichtungen des Kreises etwas zu entspannen.

Putins Krieg verändert die Situation in Wittstock

Doch der russische Krieg gegen die Ukraine, der seit dem 24. Februar tobt, habe die Situation verändert. Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass sich der Flüchtlingsstrom noch weiter verstärken wird. „Aufgrund der aktuellen Situation muss nun umgesteuert werden“, so Ulrike Gawande. Es sei jetzt umso wichtiger, dass alle geplanten Einrichtungen für die Aufnahme von geflüchteten Menschen im Landkreis innerhalb des Zeitplans realisiert werden können.

Belegung in Wittstock abhängig von Zuweisungen

Wie die Unterkunft in Wittstock künftig belegt wird, sei abhängig von der Zuweisung durch das Land. Das betrifft auch die Nationalität und den Familienstatus der Ankommenden.

Sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, also Kinder und Jugendliche würden in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht. „Dazu befinden wir uns aktuell in Absprache mit den freien Trägern im Landkreis und dem zuständigen Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Wie viele Menschen in Ostprignitz-Ruppin untergebracht werden müssen, darüber könne zurzeit keine Prognose abgegeben werden. Für das Schullandheim in Schweinrich gebe es derzeit keine konkreten Belegungspläne, so Ulrike Gawande.

Platz für 80 Menschen in der Unterkunft

Die Unterkunft besteht aus übereinandergesetzten Wohncontainern aus Metall. 80 Menschen finden darin Platz. Der Aufbau hatte Mitte Februar begonnen und ging rasch voran. Auch an Samstagen wurde gearbeitet. Inzwischen hat das Ganze sichtlich Form angenommen.

Die Wohncontainer befinden sich auf einem Grundstück, das dem Landkreis gehört. Er ist für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig. Das Areal war zuvor als Parkplatz genutzt worden.

Von Björn Wagener