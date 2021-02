Wittstock

Ein Flügel einer am Boden liegenden Windkraftanlage geriet am Samstagvormittag im Bereich zwischen Wittstock und Heiligengrabe in Brand. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten an. „Die Rauchsäule war schon von Weitem zu sehen“, berichtet Einheitsführer Michael Füllgraf. Vor Ort musste die Situation unter Atemschutz geklärt werden. Denn es war von giftigen Dämpfen auszugehen. Das Wetter machte die Löscharbeiten zusätzlich schwierig.

Löschwasser gefror auf Kleidung

Denn das Löschwasser musste gegen einen starken Wind eingesetzt werden. „Das führte dazu, dass es zurückgeworfen wurde und auf der Kleidung und den Helmen der Feuerwehrleute sofort gefror“, wie Michael Füllgraf weiter berichtet.

Die Hitzeentwicklung mit der die Einsatzkräfte zu kämpfen hatten, war enorm. Die Temperatur innerhalb des betroffenen Flügels hatte sich über 20 Minuten hinweg auf etwa 100 Grad Celsius gehalten. Das wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera festgestellt. Erst danach gelang es, die Temperatur langsam zu senken. „Es war ein sehr ungewöhnlicher Einsatz“, resümiert Michael Füllgraf angesichts der besonderen Umstände. Die winterlichen Temperaturen seien dabei aber von Vorteil gewesen.

Mehr als eine Stunde im Einsatz

Der Einsatz dauerte von 10.15 Uhr bis 11.30 Uhr. Dass das Feuer wieder aufflammen könnte, war auszuschließen, wie Füllgraf sagt. Die Ursache des Brandes kann der Einsatzführer nicht genau bestimmen. Nur so viel: Es hing höchstwahrscheinlich mit den Demontagearbeiten an einer Windkraftanlage zusammen.

Seit Ende Januar laufen an der B189, auf der Gemarkung Jabel, das zur Gemeinde Heiligengrabe gehört, Abrissarbeiten an Windkraftanlagen. Insgesamt drei Exemplare älteren Typs haben ihre Lebensdauer erreicht und müssen weichen. Dazu werden sie fachgerecht umgelegt und am Boden zerteilt, bevor sie entsorgt werden können. Michael Füllgraf lobt die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Demontagefirma während des Löscheinsatzes. „Sie haben uns die ganze Zeit über mit Radladern unterstützt.“

