Wittstock

Seit einem Dreivierteljahr gibt es in der Wittstocker Innenstadt mit dem Rioladen wieder ein Lebensmittelgeschäft. Der Laden wird vom gleichnamigen Verein getragen und kombiniert in seinem Angebot regionale und Bio-Produkte, daher der Name „Rio“.

Um sich vollends selbst finanziell tragen zu können, benötigt der Verein 100 Mitglieder. Die würden mit ihren Mitgliedsbeiträgen dafür sorgen, dass laufende Kosten auch in schlechten Zeiten gedeckt werden. „Wir arbeiten noch daran, die 100 zu erreichen“, berichtet die Vereinsvorsitzende Aimee Fenech.

Auf der anderen Seite hat sich das Geschäft, das nahezu alle Produkte vorrätig hat oder bestellen kann, gut in der Stadt etabliert. „Vor allem ältere Wittstocker sind froh, dass es wieder einen Laden in der Innenstadt gibt“, sagt Liane Lemke.

Der Rioladen hält jede Menge Produkte für seine Kunden bereit. Quelle: Christian Bark

Die Schweinricherin ist seit fast einem Jahr Mitglied im Verein. Hier engagiert sie sich gerne ehrenamtlich. hat etwa mit ihren Basteleien den Rioladen ausgeschmückt. Kunden und die Idee des Landens liegen Liane Lemke am Herzen, deshalb wollen sie und andere Mitglieder den Kunden ihren Einkauf so einfach und sicher wie möglich gestalten. Vorab kann zum Beispiel schon bestellt werden, auch über die Webseite des Ladens.

Bestellungen werden abholbar zusammengepackt

„Wir packen die Bestellungen dann in Kisten oder Gebinden zusammen, der Kunde braucht sie nur noch abzuholen“, erklärt Liane Lemke. Das Angebot nutzt auch Christine Nandzik aus Wulkow. Sie kauft regelmäßig im Rioladen ein, ist seit einem Monat sogar Mitglied. „Richtig lecker finde ich das französische Baguette aus Rohrlack“, sagt sie. Das Vorabzusammenstellen durch den Laden finde sie praktisch. Das Netzwerk an Erzeugern wächst. neben besagten Backwaren von der Bäckerei Vollkorn aus Rohrlack gibt es auch Eier aus Ackerfelde, Likör aus Wittstock, sowie Produkte regionaler Kunsthandwerker.

Zahlreiche Kunsthandwerker verkaufen hier ihre Produkte. Quelle: Christian Bark

Ab und an landet auch ein Rezept mit in den Kisten. „Hier beschreiben wir, wie alternative Gerichte zubereitet werden können“, erklärt Liane Lemke. So habe es mal Tipps für Kuchen gegeben, der mit schwarzen Bohnen zubereitet wird.

Eigentlich hatte der Rioladen seinen Kunden Workshops und regelmäßige Verkostungen mit Erzeugern bieten wollen, doch der Corona-Lockdown macht das gerade schwer. Dennoch will der Verein öfter mal „vor die Tür“ seines Ladens in der Marktgasse treten.

Liane Lemke zeigt ein Gebinde, das für Kunden gefüllt wurde. Quelle: Christian Bark

Öffentlichkeitswirksam sind neben einem großen Schild in Form eines Apfels hinter dem Wittstocker Ortseingang auch verschiedene Aktionen, an denen sich der Laden beteiligt. „Wir waren beim Heidefest in Alt Daber und beim Herbstfest im Dossegarten dabei“, blickt Liane Lemke zurück.

Liane Lemke hat den Rioladen liebevoll dekoriert. Quelle: Christian Bark

In diesem Jahr will sich der Verein bei der Aktion „Aktiv in der Heide“ am 1. Mai mit Produkten und Probierhäppchen präsentieren. Ebenso bei einem Barbecue im Juni und beim Heidefest im Herbst. „Natürlich hoffen wir, dass dieses Jahr die Weihnachtsmärkte wieder stattfinden können“, sagt Liane Lemke. Für so viel Außendienst ist der Verein jetzt gut gerüstet.

Über Fördermittel zur Stärkung des ländlichen Raums (Leader), will sich der Verein nun einen Marktstand zulegen. Die Mittel sind laut Liane Lemke mit 5000 Euro, inklusive 1000 Euro Eigenanteil, bemessen. Außerdem wurden weitere Utensilien angeschafft wie etwa ein Warmhaltetopf und ein Smoothiemaker.

Von Christian Bark