Gemächlich sprudelt die kleine Fontäne im Teich in Freyenstein vor sich hin. Es plätschert beruhigend. Eine Entenfamilie kommt herangewatschelt und fliegt im nächsten Moment der Wasseroberfläche entgegen.

Manfred Engel steht am Teich und blickt zufrieden auf sein Werk. Er hat die Fontäne selbst gebaut. „Es ist ja nicht nur etwas fürs Auge. Die Fontäne bringt etwas Sauerstoff ins Wasser und nützt so vor allem den Fischen“, sagt er. Auch wenn es nicht sehr viel ist, so sei es doch besser als nichts.

Die Fontäne selbst ist ein Erwerb aus dem Internet.

Styropor-Platte als Basis

Das Wasserspiel fußt auf einer rund 80 mal 60 Zentimeter großen Styropor-Platte. Darunter ist eine Tauchpumpe befestigt, die den Wasserkreislauf am Laufen hält. Die gesamte Konstruktion ist an eine Metallstange im Wasser montiert. „So geht die Fontäne immer mit dem Wasserstand mit, egal, wie hoch oder tief er ist“, beschreibt Manfred Engel. Momentan ist der Pegel aufgrund der langen Trockenheit sehr tief – wie in vielen Gewässern.

Ein halber Tag Arbeit

Einen halben Tag Arbeit und rund 250 Euro habe das Ganze

gekostet. Mehrere Sponsoren aus dem Ort unterstützten das Bauprojekt. Es habe auch Helfer aus dem Ort gegeben. Nur bei der Stromversorgung besteht noch Handlungsbedarf. Denn erst einmal läuft die Versorgung über den Privatanschluss von Thomas Techen.

Vorerst ist das für ihn in Ordnung. Auf lange Sicht müsse man jedoch eine Lösung dafür finden. „Ich sehe es als ein Provisorium“, sagt Thomas Techen. Gleichzeitig ist er aber auch froh, dass Manfred Engel die Initiative ergriffen und das Ganze erst einmal umgesetzt hat. Die monatlichen Stromkosten zum Betreiben der Fontäne belaufen sich auf etwa 30 Euro. Manfred Engel will dieser Tage einen Zwischenzähler installieren, um die Kosten separat ermitteln zu können.

Stromkosten noch zu regeln

Wie das mit den Stromkosten konkret geregelt werden soll, darüber muss noch entschieden werden. Am 8. September sei eine Ortsbegehung geplant, bei der auch die Fontäne begutachtet wird.

Für Manfred Engel ist die Fontäne „ein Versuch“, wie er sagt. Denn sie ist noch etwas klein. Er könnte sich vorstellen, sie im nächsten Jahr zu verstärken, damit der Wasserschwall noch etwas beeindruckender daherkommt.

Für ihn ist zunächst einmal wichtig, dass überhaupt etwas in dieser Richtung getan wurde. „Vor 40 Jahren gab es schon einmal einen Springbrunnen im Teich.“

Fontäne war öfter Thema

In jüngerer Vergangenheit war das Thema Fontäne immer mal wieder im Ortsbeirat thematisiert worden. Doch lange Zeit passierte nichts – bis Manfred Engel jetzt einfach loslegte. „Als alles fertig war, habe ich mich selbst richtig gefreut.“ Es ist ein kleiner Hingucker für Einwohner und Touristen. Und letztere sind in Freyenstein häufig unterwegs, schon wegen des Archäologischen Parks.

Die zahmen Enten sind der Fontäne am nächsten. „Wir dachten zuerst, sie würden das Styropor zerknabbern, aber das taten sie nicht“, so Engel. Die putzigen Wasservögel pendeln oft zwischen dem Teich an der alten Burg und dem Dorfteich. Wenn sie dazu quer über die Straße marschieren, sollten die Autofahrer einen Moment Geduld haben. Bisher ging es immer gut.

Von Björn Wagener