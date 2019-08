Wittstock

Die Wittstocker Fotografin Christin Vogel eröffnet am Samstag, 24. August, innerhalb des Ausstellungsprojektes „Kunstblume“ ihre erste eigene Fotoausstellung. Ab 14 Uhr sind ihre fotografischen Impressionen in einer der Wohnungen im Kunstblume-Haus an der Kyritzer Straße zu sehen.

Laga , Landschaften und Ti

...