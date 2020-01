Generationswechsel bei Foto-Mantey

Wittstock

Ein Generationswechsel vollzog sich zum Jahresbeginn 2020 im Fotostudio Mantey in der Wittstocker Poststraße. Norman Mantey übernahm das Geschäft von seinem Vater Klaus-Peter. „Neue Besen kehren gut“, sagt er und ist froh, dass das Geschäft so lückenlos in die nächste Generation getragen werden konnte.

Norman Mantey (40) hat den Beruf des Fotografen direkt von seinem Vater gelernt. Danach stieg er ins Fotogeschäft Ellmenreich in Perleberg mit ein, das später eine Zweigstelle in Pritzwalk eröffnete. Diese leitete Norman Mantey seit dem Jahr 2000. „Die ersten Jahre waren Goldjahre. Manchmal hatten wir Fotoaufträge für drei oder vier Hochzeiten an einem Wochenende.“ 2012 übernahm er das Geschäft komplett. Es heißt „My Fotographie“.

Das war für mich immer klar

Dass er das Fotostudio seines Vaters in Wittstock aber eines Tages weiterführen

Norman Mantey bei der Arbeit in seinem Fotostudio in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

würde, „war für mich immer klar“, sagt Norman Mantey. Er hätte diesen Schritt gern sogar schon früher getan. Das Geschäft in Pritzwalk verantwortet jetzt Robert Mantey.

Perspektivisch möchte Norman Mantey das Fotostudio, in dem ihn Ute Mantey unterstützt, sanieren und modernisieren, aber wohl noch nicht in diesem Jahr.

Norman Mantey ist zuversichtlich, das Geschäft erfolgreich weiterzuführen, trotz des tiefgreifenden Wandels, den die Fotografie in jüngerer Vergangenheit durchmachte. „Wir haben uns immer angepasst und sind am Ball geblieben.“

Auch Werbebanner im Portfolio

Was kaum jemand wisse: Das Fotostudio Mantey erstelle auch Produktfotografien und Werbebanner. Hochzeiten und Jugendweihen machten aber nach wie vor einen großen Teil der Arbeit aus. Das Geschäft wolle sich künftig möglichst unabhängig von den Passfotos machen, die womöglich bald nur noch in den Behörden selbst gemacht werden dürfen.

Der Name Mantey ist in Wittstock tief mit der Fotografie verwurzelt. Im April wird 65-jähriges Bestehen in Wittstock gefeiert.

Den Grundstein hatte einst Heinz-Joachim Mantey, Klaus-Peters Vater, gelegt, der sein Geschäft in der Burgstraße betrieb. Das heutige Fotostudio in der Poststraße besteht seit 1992.

Von Björn Wagener