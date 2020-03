Wittstock

Durch die aufgebrochene Kellertür kamen Diebe am Freitag zwischen 17.10 und 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in Wittstock und durchsuchten es.

Bewohnerin hört Stimmen und Geräusche

Die Bewohnerin war zu dieser Zeit im Kino. Als sie zurückkam, entdeckte sie die offene Kellertür. Aus der oberen Etage waren Stimmen und Geräusche zu hören.

Als die Unbekannten das Eintreffen der Hausbewohnerin bemerkten, sprangen sie aus dem Wohnzimmerfenster. Sie entkamen unerkannt.

Die Fahndung blieb erfolglos. Ein Kriminaltechniker untersuchte den Tatort.

Von MAZ-online