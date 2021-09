Wittstock

Mal ein Ausflug, mal ein Fachvortrag, mal ein Spielenachmittag und ansonsten viel erzählen und gesellig sein – im Wittstocker Frauentreff ist es die vergangenen 25 Jahre nie langweilig geworden. Wegen der Corona-Pandemie hatten sich die Frauen jedoch lange Zeit nicht im Rathauskeller treffen können.

„Das hat mir schon gefehlt“, sagte etwa Doris Schurig-Armir. Die Wittstockerin besucht den Treff schon seitdem es ihn gibt. 1996 war er auf Initiative des Prignitzer Frauenvereins ins Leben gerufen worden. Den Verein gibt es heute nicht mehr, der Treff im Herzen der Stadt hat aber sogar die Corona-Krise überstanden.

Unter der Woche ist der Treff täglich im Rathauskeller geöffnet. Quelle: Christian Bark

Die Betreuung übernehmen regelmäßig Frauen, die sich in Maßnahmen der Wittstocker Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft befinden. So nunmehr zum zweiten Mal wieder Christel Apitz. „Das läuft erstmal ein Jahr“, berichtete sie. Die letzte Maßnahme sei auf vier Jahre verlängert worden.

Mit dabei ist ebenfalls Rita Leskau. Für sie ist es die erste Maßnahme im Frauentreff. „Das ist eine schöne Aufgabe und man kommt wieder unter Leute“, sagte sie. Allerdings sei ihre Maßnahme erstmal nur bis Ende Mai 2022 genehmigt.

Über eine Maßnahme war Carmen Buchwald vor fast 23 Jahren zum Frauentreff gekommen. Obwohl sie heute Rentnerin ist, engagiert sie sich weiterhin ehrenamtlich für den Treff. „Ich brauche die Gemeinschaft, das ist ein schöner Ausgleich zum Alltag“, sagte Carmen Buchwald.

Seit August wieder Treffen in Wittstock möglich

Und für viele der Frauen – im Schnitt besuchen den Treff unter Woche etwa 20 Frauen aus Wittstock und Heiligengrabe – ist es ebenfalls schön, nun, nach langer Zeit wieder zusammenkommen zu können. Der Großteil der Frauen befindet sich bereits im Ruhestand, zu Beginn des Treffs in den 90er Jahren war er mehr als eine Art Anlaufpunkt und Zeitvertreib für diejenigen Frauen, die nach der Abwicklung von DDR-Betrieben in der Stadt ihren Job verloren hatten.

Seit Ende August ist der Treff im Rathauskeller wieder täglich unter der Woche geöffnet. „Es dürfen aber nicht mehr als zehn Leute gleichzeitig in den Raum“, informierte Carmen Buchwald. Auch für Feiern sei der Rathauskeller zu klein. „Deshalb treffen wir uns ja hier“, so die Ehrenamtlerin.

Fachvorträge soll es wieder geben: Wie hier, als Heino Radeke (l.) und Reinhard Ellendt 2019 den Besuchern des Frauentreffs erklärten, wo sie Energie sparen können. Quelle: Christian Bark

Mit hier meinte sie das chinesische Restaurant „Asia Garden“, in dem die Frauen am Donnerstag ihr Wiedersehen mit einem Essen feierten. Und nicht nur Essengehen gehört zu den Vorhaben der Gruppe in diesem Jahr. Geplant sind laut Christel Apitz und Rita Leskau wieder Fachvorträge, etwa von der Polizei, sowie Herbstbasteln und eine Strickaktion für Frank Zanders Obdachlosenaktion.

Dass sie im Rathaus ein Obdach haben, verdanken die Frauen der Stadt Wittstock, die die Räume kostenfrei zur Verfügung stellt. Das Angebot ist grundsätzlich kostenfrei, jedoch zahlen die Frauen für den Verzehr von Speisen und Getränken einen kleinen Obolus.

In der kommenden Woche sieht die Planung wie folgt aus:

Montag ab 10 Uhr Gesprächsrunde.

Dienstag ab 9.30 Uhr gemütliche Kaffeerunde.

Mittwoch ab 10 Uhr Gesellschaftsspiele.

Donnerstag ab 10 Uhr Fahrradtour nach Alt Daber.

Freitag ab 9 Uhr Wochenausklang.

Der Frauentreff im Rathauskeller ist montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Christian Bark