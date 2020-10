Freimütige Lesung in Freyenstein

Freyenstein

Weich und sanft und in besonderen Momenten kraftvoll klang die Stimme des bekannten Fernsehmoderatoren und Autoren Hubertus Meyer-Burckhardt.

So anschmiegsam die Stimme des Wahl-Hamburgers aber auch ertönte, umso aufwühlender und nachdenklicher stimmten seine Worte im historischen Gewölbe des Freyensteiner Schlosses. Bei der ausverkauften Lesung nahm Hubertus Meyer-Burckhardt 60 Besucher mit auf eine Reise zum 13. Oktober 2017. Es war der Tag, an dem der Mensch wohl hautnah gespürt haben kann, was es mit der „Ironie des Schicksals“ auf sich hat.

Anzeige

„Ich hatte gerade die ersten 100 Seiten zu meinem neuen Buch geschrieben“, erzählte der 64-Jährige mit einer humorvollen Leichtigkeit. An jenem Tag und just auf dem Weg zur Trauerfeier einer Freundin, die mit 51 Jahren an Krebs starb, erhielt auch er die Diagnose: Krebs.

Offen und in ungewöhnlich unterhaltsamer Manier sprach der Autor und Fernseh-Moderator Huberts Meyer-Burckhardt über seine Krebserkrankung und Lebenszeit. Quelle: Susann Salzmann

Über diesen besonders intimen Moment sprach Meyer-Burckhardt ganz öffentlich und legte dabei eine unterhaltsame Mentalität an den Tag: Der Zuhörer sollte geradewegs den Eindruck bekommen, es ist normal. Normal, über eigene Krebserkrankungen und Erfahrungen zu sprechen oder zu schreiben. Zwei Karzinome fanden die Ärzte bei ihm – durch eine Routineuntersuchung. Nach der schlechten Nachricht „habe ich nach meinem Optimismus wie nach meinem Portemonnaie gesucht“, zog er Vergleiche, die seinen Zuhörern ob der Situation ein Lächeln ins Gesicht trieben.

Die Geldbörse habe er übrigens nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich in einem Berliner Taxi verloren. „Vier Wochen habe ich danach nicht geschrieben“, erzählte er. Vier Wochen, in denen er sich mit dem Thema „Lebenszeit“, über die er bereits begonnen hatte, zu schreiben, erneut unter einem anderen Blickwinkel beschäftigen musste.

Die Veranstaltung im neuen Schloss Freyenstein war mit 60 Besuchern unter Corona-Bedingungen ausverkauft. Ein Signal, wie kulturhungrig die Leute sind, meinte Wittstocks Kulturamtsleiterin. Quelle: Susann Salzmann

Seinen beiden Tumoren ist der Buchautor heute, gut drei Jahre nach der Diagnose, dankbar: „Ich mache Dinge, ohne sie auf den Nutzwert zu prüfen“, sagt er. Einfach machen; nicht zu viel über bestimmte Sachen grübeln. „Diese Scheiße mit der Zeit“ hieß das Buch, aus dem er vorlas, als würde er seine Gedanken in den verschiedensten Lebenssituationen noch einmal empfinden.

Wegen Corona fielen rund 40 Lesungen aus

Die Botschaft an seine Leser war klar definiert: sich Zeit zu nehmen und selbst zu bestimmen, wie jeder Einzelne sie gestalten möchte. Er selbst und seine Frau hatten Pandemie-bedingt in den vergangenen Monaten ebenfalls Zeit. Rund 40 seiner Lesungen fielen aus. Der abendliche Besuch in Freyenstein war einer der ersten Termine. Genau dafür war er dankbar. „Ich gehöre zur Gattung der Zirkuspferde: wenn sie zu lange im Stall stehen, fangen sie an, am Gatter zu knabbern“, sagt Hartmut Meyer-Burckhardt.

Nach einer Krebsdiagnose gebe es zwei Möglichkeiten, wie sich die Persönlichkeit ändern könne: „Entweder werden Sie depressiv oder lebensfroh“, sagte er. Niemand brauchte zu raten, welchen Pfad er gewählt hatte.

Zwei Tumoren namens Kafka und Shaw

Und mit Ausdruckskraft erzählte er weiter; weihte die Zuhörer in die Idee seiner Frau ein, seinen Tumoren Namen zu geben. Die seiner Lieblingsautoren – Kafka und Shaw. Hätten Gegner Namen, könne man sie besser bekämpfen, meinte seine Frau einst zu ihm, und er folgte.

Mit Funkeln in den Augen gab die Besucherin Barbara Krone aus Kyritz dem Autoren in seinen Pointen Recht. „Die Zeit rennt uns eigentlich nicht weg; wir haben es selbst in der Hand“, meinte die Dame, die den Fernsehmoderatoren schon immer einmal von ganz Nahem erleben wollte, zusammen mit Manuela Knieknecht. „Das Leben ist eine leicht verderbliche Ware und zum sofortigen Verzehr bestimmt“, war eine der Botschaften, die die beiden Frauen mitnehmen.

Die Veranstaltung im neuen Schloss Freyenstein war mit 60 Besuchern unter Corona-Bedingungen ausverkauft. Ein Signal, wie kulturhungrig die Leute sind, meinte Wittstocks Kulturamtsleiterin. Quelle: Susann Salzmann

Auf dem Flur räumte eine höchst zufriedene Georgia Arndt, Wittstocks Kulturamtsleiterin, die Hinterlassenschaften der Veranstaltung zur Seite. „Daran sehen wir, wie kulturhungrig das Publikum ist“, sagte sie und freut sich schon auf die nächste Lesung am 7. Oktober in der Wittstocker Heilig-Geist-Kirche. Dann berichtet ein Helfer von „ Ärzte ohne Grenzen“ über seine Erlebnisse.

Von Susann Salzmann