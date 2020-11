Wittstock

Mit der Reichspogromnacht vor 82 Jahren endete das jüdische Leben in Wittstock. Viele der in der Nacht gepeinigten Juden verließen die Stadt oder emigrierten sogar ins Ausland. Bis heute finden sich aber jüdische Spuren in Wittstock. Ob am jüdischen Friedhof an der Eisenbahnstraße oder durch die vor einigen Jahren gesetzten Stolpersteine vor jüdischen Wohn- und Geschäftshäusern am Markt.

Weniger geläufig ist die ehemalige Synagoge der jüdischen Gemeinde in der Stadt. Auf die Geschichte des Gebäudes in der St. Marienstraße 2 verweist unter anderem die Webseite „jüdische-gemeinden.de“. Hier wird darauf hingewiesen, dass die jüdische Gemeinde Mitte des 19. Jahrhunderts ihren personellen Höchststand erreicht hatte. 1855 sollen 97 Juden in Wittstock gelebt haben.

2008 hat eine Jugendgruppe die Malereien in der Synagoge dokumentiert. Quelle: Privat

Zwei Jahre später hatte die jüdische Gemeinde das Gebäude in der St. Marienstraße gekauft, wie Hausbesitzer Werner Niens informiert. „Hier wurde eine Synagoge und Schule eingeweiht“, berichtet er. 1928 habe die Gemeinde das 1697 erbaute Haus wieder verkauft.

Später war in den Betraum eine Decke eingezogen worden. Während der untere Teil weiter als Wohnung genutzt und übertapeziert worden ist, blieb der obere Teil des Dachspeichers unberührt.

Deshalb finden sich dort bis heute Wandmalereien, die von der Zeit der Nutzung des Gebäudes als „Haussynagoge“, wie das Gebäude auf der Webseite bezeichnet wird, zeugen.

Markus Hennen freut sich über Hinweise und Fotos

Als Andreas Weiß 2002 das Haus mit seiner Familie bezog, hatten ihn die blauen Muster auf dem Speicher schon fasziniert. Mit dem Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM), für den er damals tätig war, und dem Verein Esta Ruppin startete er 2008 ein Forschungsprojekt. Im Projekt „Zeitensprünge“ der Stiftung Demokratische Jugend begab er sich mit Jugendlichen auf die Spuren jüdischen Lebens in Wittstock.

Den Wandfresken hatte sich zudem ein Projekt des Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam gewidmet. Auch Markus Hennen, der viele Jahre Sanierungsbeauftragter der Stadt Wittstock war, hat bis heute starkes Interesse an der Aufarbeitung jüdischer Geschichte in der Stadt.

Markus Hennen war viele Jahre Sanierungsbeauftragter der Stadt Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

„Beim Brand des Stadtarchivs 1954 sind leider zahlreiche Dokumente vernichtet worden“, sagt er. So seien die Wandmalereien einige der wenigen Originalrelikte jüdischen Lebens und müssten unbedingt erhalten werden. „Sie müssten auf ihre kulturhistorische Relevanz geprüft und zumindest dokumentiert werden“, sagt Markus Hennen. Er sei nach wie vor dankbar über Informationen und Fotos über jüdische Familien in Wittstock.

Dass die Malereien auch weiterhin erhalten bleiben, davon geht Werner Niens aus. „Auf dem Dachboden ist es trocken und es dringt wenig Licht ein“, sagt er.

In diesem Haus in der Kirchgasse soll bis 1938 ein jüdischer Gebetsraum eingerichtet gewesen sein. Quelle: Privat

nachdem die jüdische Gemeinde das Gebäude 1928 verkauft hatte, muss sie einen anderen Raum zum gebet genutzt haben. Wie Forschungen von Andreas Weiß und seiner Jugendgruppe ergaben, soll sich der neue Betraum bis 1938 in der Kirchgasse 11 befunden haben.

Für Andreas Weiß wird es weiterhin etwas Besonderes sein, in diesem Gebäude zu wohnen. „Ich spüre als Christ ja eine gewisse Verbindung zum Judentum“, sagt der Wittstocker.

Wer weitere Informationen zur Synagoge oder jüdischem Leben in Wittstock hat, kann sich bei Markus Hennen unter Tel. 03372/433244 oder Email info@bruckbauer-hennen.de melden.

Von Christian Bark