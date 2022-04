Fretzdorf

Ein 21-jährige Fahrer eines Pkw fuhr auf der Straße von Fretzdorf in Richtung Herzsprung. Nach seinen Angaben kam ihm in Höhe der Brücke über die A 24 ein unbekannter PKW mittig der Fahrbahn entgegen.

21-Jähriger verreißt Lenkrad – Auto landet in Schutzplanke

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 21-Jährige das Lenkrad verreißen, sein Auto kam nach rechts von der Spur ab und stieß gegen eine Schutzplanke.

Dabei wurde das Auto beschädigt, verletzt wurde aber niemand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt auf die A 24 in Richtung Hamburg weiter fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro, teilte die Polizei am Montag mit.

Von MAZonline