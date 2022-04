Fretzdorf

Es sind bunte Nachmittage in Fretzdorf – im wahrsten Sinne des Wortes: Jeweils mittwochs kommen einige Frauen aus dem Dorf im örtlichen Jugendklub zusammen, um gemeinsam Wimpelketten zu basteln. Sie sind für das Wittstocker Einheitsfest am 3. Oktober bestimmt, das in diesem Jahr in Fretzdorf stattfindet.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einheitsfest kommt erstmals nach Fretzdorf

Diese Feste anlässlich des Tages der Deutschen Einheit gibt es jedes Jahr in einem anderen Ortsteil der Stadt. Dann sind dort Besucher aus Wittstock und den 18 Ortsteilen willkommen, um zusammen zu feiern. Im vergangenen Jahr war Dossow des Gastgeber-Dorf. Diesmal ist Fretzdorf an der Reihe.

Der Ortsbeirat und viele Helfer stecken längst in den Vorbereitungen. Auf dessen jüngster Sitzung gab Raimond Koop einen Einblick in den Arbeitsstand. Demnach soll auf dem Dorfplatz eine Bühne aufgestellt werden – flankiert von allerhand Angeboten wie einer Springburg, Räucherfischverkauf oder einem Eiswagen.

Erika Jabs (r.) und Anne Meyer aus Fretzdorf beim Zuschnitt von Wimpeln für die Wimpelkette. Quelle: Björn Wagener

Der Heimat- und Kulturverein bringe sich ebenfalls ein. Möglicherweise könnten auch Firmen zum Beispiel Kettensägen oder Rasenmäher präsentieren. „Wir sind da für weitere Ideen offen“, sagte Raimond Koop.

Die Frauen, die die Wimpelketten basteln, sind ebenfalls ein Zahn im Festgetriebe. Sie verbinden ihre Treffen jeweils mit einem gemütlichen Kaffeenachmittag. Man kommt zusammen, verlebt ein paar gesellige Stunden und schafft dabei etwas fürs Dorf.

Frauengruppe erschafft Wimpelkette in Teamarbeit

In der ersten derartigen Runde im April waren Marlies Hofmann, Angelika Kriese, Gisela Modl, Marianne Koop, Erika Jabs und Anne Meyer mit von der Party. Die beiden letztgenannten sorgten für den Zuschnitt der Stoff-Vorlagen im Wimpel-Dreieck-Format. Die anderen waren damit beschäftigt, diese Stoffteile an ein stabiles Kunststoffband zu tackern. Teilweise soll auch genährt werden. Welche Farben für die Wimpel zum Einsatz kommen, ist nicht wichtig, Hauptsache, das Ganze ergibt am Ende ein buntes Bild.

Die Stoffe wurden nicht extra gekauft, sondern kommen aus dem ganzen Dorf. „Jeder bringt etwas mit“, sagt Marianne Koop. Geschmückt werden sollen damit am Festtag der Dorfplatz und andere öffentliche Bereiche.

Fretzdorfer Frauen sind seit Jahren eine eingeschworene Gemeinschaft

Die regelmäßigen Bastelnachmittage immer mittwochs seien sonst sogar noch größer, erzählt Marianne Koop. Manchmal beteiligten sich acht oder neun Frauen aus dem Ort. Sie alle verbindet bis heute die einstige Ortsgruppe der Volkssolidarität. Die wurde inzwischen zwar aufgelöst, aber die Fretzdorferinnen wollten weiterhin gemeinsam Zeit verbringen und trafen sich deshalb gern mal zu Arbeitseinsätzen auf dem Dorfplatz. So verlor man sich nicht aus den Augen – und die Gemeinschaft blieb bestehen.

Frauen aus Fretzdorf basteln im örtlichen Jugendklub Wimpelketten fürs Einheitsfest am 3. Oktober. Quelle: Björn Wagener

Und jetzt haben sich die Frauen eben den Dorfschmuck zur Aufgabe gemacht. Rund 50 Meter haben sie schon geschafft – etwa 300 sollen es einmal werden. Der frisch sanierte Jugendklub „Uhrenhaus zeitlos“ ist dafür der geeignete Ort.

Da er von Jugendlichen bisher noch wenig genutzt werde, nehmen ihn die Fretzdorferinnen in Anspruch. Freitags übt dort eine kleine Singegruppe mit einigen Mädchen aus dem Dorf, die von Sara Bohn angeleitet wird – ebenfalls für das Einheitsfest. Damit macht das Klubhaus seinem Namen alle Ehre. Denn der Begriff „zeitlos“ steht dafür, dass der Treffpunkt von allen Altersgruppen genutzt werden kann.

Von Björn Wagener