Fretzdorf

Der Jugendklub in Fretzdorf heißt seit Samstag ganz offiziell „Uhrenhaus zeitlos“. Die Namensgebung fand am Nachmittag statt. Kinder enthüllten das Schild an der Frontseite des Hauses. Dann erhoben Ortsvorsteher Raimond Koop und viele Fretzdorfer ihr Glas auf die gelungene Namensweihe.

Eltern und Kinder aus Fretzdorf hatten zuvor Namensvorschläge abgegeben. Alexander Hofmann und Jonas Modl sprachen sich für den genannten Namen aus. Als Dankeschön konnten sie sich am Samstag über jeweils einen Fußball als Geschenk freuen – überreicht von Ortsvorsteher Raimond Koop.

Zwei Gründe für das „zeitlos“ im Namen

„Es ist ja schon immer unser Uhrenhäuschen gewesen“, sagte er mit Blick auf das Ziffernblatt

Jetzt ist der Name komplett zu sehen. Quelle: Björn Wagener

ganz oben an der Frontseite. Dass die Zeiger fehlen und längst keine Uhrzeit mehr ablesbar ist, sei ein Grund, weshalb „zeitlos“ im Namen gut passe. Ein weiterer Grund sei die Tatsache, dass der Jugendklub künftig nicht nur von den Kindern und Jugendlichen genutzt werden soll, sondern gelegentlich auch von den Senioren im Ort – etwa für Kartenspielrunden.

Das „Uhrenhäuschen“, ein ehemaliges Zollhaus, war bereits zu DDR-Zeiten ein Jugendklub. Deshalb ist es fast allen Fretzdorfern ein Begriff. „Da waren wir schon drin“ – dieser Satz war am Samstag öfter von Erwachsenen zu hören.

Der langjährige einstige Klubleiter, Jörg-Peter Horn, war bei der Namensweihe ebenfalls unter den Gästen. In den letzten zehn bis 15 Jahren hatte das Häuschen jedoch leer gestanden und lediglich als Abstellkammer gedient.

Fast zwei Jahre Arbeit stecken in dem Klub in Fretzdorf

Fast zwei Jahre dauerte es, bis aus dem vergessenen Haus ein einladender Jugendklub wurde. „Im Dezember 2019 fingen wir mit dem Entrümpeln an“, erinnerte sich

Ortsvorsteher Raimond Koop spricht zu den Gästen. Quelle: Björn Wagener

Raimond Koop am Samstag vor vielen Dorfbewohnern bei strahlendem Sonnenschein vor dem Klub an die Anfangszeit.

Wenige Monate später hatte die Corona-Pandemie die Welt im Griff. Dadurch kamen die Arbeiten am Gebäude viel langsamer voran, als zunächst gedacht. Dennoch gab es Arbeitseinsätze. Es wurde gemalert, geputzt, gestrichen. Neue Möbel zu bekommen, erwies sich als Geduldsspiel. „Es gab ewig lange Lieferzeiten“, sagte Raimond Koop.

Viele Helfer packten mit an

Er dankte am Samstag den vielen Helfern, ohne die das Projekt nicht hätte realisiert werden

Blick in den Jugendklub in Fretzdorf. Kurz nach der Namensweihe schauten sich viele Fretzdorfer dort um. Quelle: Björn Wagener

können. „Wir bedanken uns bei der Stadt Wittstock, den Sponsoren und den Leuten aus dem Ort, die uns geholfen haben“, so der Ortsvorsteher. Darunter seien nicht nur Eltern von Kindern gewesen, die den Klub besuchen, sondern auch Senioren.

Alle zusammen schafften sie es, das Haus nahezu komplett wieder in Schuss zu bringen. Es empfängt seine Gäste jetzt mit modernem Mobiliar im schwedischen Stil. In der oberen Etage gibt es einen Billard-Tisch und ein Tischfußballspiel. „Nur das Dach ist etwas marode. Da müssen wir sehen, was in Zukunft noch möglich sein wird“, so Raimond Koop.

Namensweihe war Teil des Herbstfestes

Die Namensweihe war Teil des Herbstfestes, das am Samstag auf dem Sportplatz stattfand. Um 15 Uhr ging Raimond Koop mit allen Interessierten, die bei der Enthüllung dabei sein wollten, zum Jugendklub hinüber. Nach seiner Ansprache hatten die Besucher Gelegenheit, einen Blick ins Haus zu werfen und vor Ort gebackene Waffeln zu genießen.

Von Björn Wagener