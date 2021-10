Fretzdorf

Wie der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am Freitag bekanntgegeben hat, wird die Landesstraße 18 bei Fretzdorf ab Montag, 25. Oktober, erneuert. Auf einer Länge von 1,3 Kilometern wird die Strecke saniert, heißt es. Gleichzeitig soll auch der Radweg auf einer Länge von 450 Metern saniert werden.

Halbseitige Sperrung und Verkehrsregelung per Ampel in Fretzdorf

Für die Dauer der Bauarbeiten werden die betreffenden Abschnitte halbseitig gesperrt, so dass der Verkehr per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt werden kann. So bleibt Fretzdorf für die Busse der ORP weiter erreichbar.

Busse fahren weiter – Ende der Bauarbeiten im Juni 2022

Den Auftrag hat die Firma Matthäi Bauunternehmen aus Oranienburg erhalten. Das Ende des Bauvorhabens ist bis Ende Juni kommenden Jahres geplant.

Der Landesbetrieb Straßenwesen bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich auf die geänderten Verkehrsbedingungen einzustellen und um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit.

Von MAZonline