Die schmucke Uniform sitzt Patrik Erhart wie maßgeschneidert. Kaum schlüpft er in die Silber glänzende Jacke mit den schwarzen Verzierungen, huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Patrik Erhart gehört beim Zirkus Humberto in Wittstock schon zur Familie.

Der 24-Jährige lebt seit 2016 bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Betreuungsdienste, Wohn- und Betreuungsverbund in Wittstock. Seit vier Jahren ist er in der Wohngruppe in der Königstraße 6 zu Hause. Patrik Erharts Liebe zum Zirkus Humberto begann schon vor zehn Jahren, während seiner Schulzeit in der Mosaikschule in Wittstock.

Patrik Erhart aus Wittstock lernte Zirkus Humberto vor zehn Jahren kennen

Damals lebte er bei der Evangelischen Jugendhilfe Friedenshort in der Werderstraße in Wittstock. „Von dort ist es ganz nah zum Bleichwall, wo wir früher immer unsere Vorstellungen gegeben hatten“, sagt Carmen Ortmann. Patrik Erhart war schon damals von dieser Welt fasziniert. „Zirkus ist schön“, sagt er. „Patrik ist uns allen über die Jahren ans Herz gewachsen“, sagt Carmen Ortmann.

Wenngleich Patrik Erhart ein ängstlicher Mensch ist, half Zirkuschef Joschi Ortmann ihm schrittweise, seine Ängste abzulegen. „Irgendwann konnte ich Patrik ermutigen, über das Gehege der Dromedare und Kamele zu klettern“, erinnert sich Joschi Ortmann. Auch zu dem 30 Jahre alten Pony „Champ“ fasste er schrittweise Vertrauen.

In dieser schmucken Uniform begrüßt Patrik Erhart die Zirkusgäste am Einlass. Derzeit befindet sich der Zirkus Humberto aber im Winterquartier in Wittstock, wo auch Alessandro Ortmann wohnt. Quelle: Christamaria Ruch

Familienanschluss für Patrik Erhart beim Zirkus Humberto

„Bei uns wird er gut behütet, so wie unsere eigenen Kinder“, sagt Joschi Ortmann. Das Ehepaar hat die drei Kinder Shirley, Roberto und Gino sowie fünf Enkelkinder. Doch ihr Herz ist groß genug, um auch für Patrik Erhart da zu sein. „Niemand ist allein, das ist ein Grundsatz im Zirkus“, sagt Joschi Ortmann.

„Wir waren in den 29 Jahren unseres Zirkus’ schon immer für Kinder wie Patrik da“, sagt Joschi Ortmann. Unzählige Besucher aus bedürftigen Familien erhielten beim Zirkus Humberto schon kostenfreien Eintritt.

Daniela harmoniert perfekt mit den Hula-Hoop-Reifen. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Schrittweise hat Patrik Erhart seinen Platz im Zirkus gefunden. „Wenn wir Patrik etwas sagen, packt er mit an, baut Zäune mit auf oder trägt Stühle in das Zelt“, sagt Carmen Ortmann.

Solange der Zirkus im Winterschlaf liegt und auf dem Gelände der Agrargesellschaft Wittstocker Bauernhof sein Quartier aufschlägt, ist Patrik Erhart selten zu Gast. „Der Weg dafür ist zu weit und nicht so sicher“, sagt Birgit Behnfeldt, Awo-Wohnstättenleiterin. Doch wenn die Zirkussaison beginnt, wuselt Patrik Erhart regelmäßig umher.

Joschi Ortmann streichelt den jungen Kamelhengst Mogli. Quelle: Christian Bark (Archiv)

Patrik Erhart unterstützt den Zirkus Humberto bei den Veranstaltungen

Mittlerweile steht er dort auch am Einlass und achtet darauf, dass sich die Besucher coronabedingt in die Besucherlisten eintragen. „Einer von uns ist immer an seiner Seite“, sagt Joschi Ortmann. „Er ist stets freundlich und steht mit einem Lächeln da“, sagt Carmen Ortmann.

Die zweistündige Vorstellung genießt er von seinem Platz am Zelteingang. Den Ortmanns gehört die Manege – das ist ihr Leben. Patrik Erhart gehört der Platz am Einlass. Zum Finale einer Vorstellung versammeln sich alle Akteure im Rampenlicht. Chefrequisiteur Patrik Erhart genießt diesen Moment eher im Stillen.

Awo-Wohnstättenleiterin Birgit Behnfeldt freut sich über die jahrelangen Kontakte zwischen Patrik Erhart und dem Zirkus Humberto. Quelle: Christamaria Ruch

Arbeiterwohlfahrt Betreuungsdienste Wittstock: Freundschaft zwischen Patrik Erhart und Familie Ortmann ist gelebte Inklusion

„Für uns ist dieser Kontakt zwischen Patrik und Familie Ortmann sehr schön“, sagt Birgit Behnfeldt. Der Draht zwischen Patrik Erharts Awo-Wohngruppe und dem Zirkus Humberto wird ständig gehalten. „Hier ist Patrik in seiner Freizeit sehr gut aufgehoben“, sagt Behnfeldt. Der Kontakt zur Zirkusfamilie Ortmann ist für Birgit Behnfeldt ein Beispiel für gelebte und gewachsene Inklusion.

Da der junge Mann wenig Hilfebedarf für seinen Tagesablauf benötigt, vertraut die Awo ihm eigenständige Wege zu. „Wir unterstützen seine Interessen, Patrik ist sehr selbstständig“, sagt Birgit Behnfeldt. Er erledigt kleine Einkäufe für die Wohngruppe und fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. „Patrik ist auch gut integriert in der Stadt“, sagt Birgit Behnfeldt.

Patrik Erhart arbeitet bei den Stephanus-Werkstätten Ostprignitz-Ruppin

Patrik Erhart besuchte ab Herbst 2018 die Wittstocker Betriebsstätte der Stephanus-Werkstätten Ostprignitz-Ruppin. In dieser geschützten Werkstatt durchlief er zwei Jahre den Berufsbildungsbereich. Und entschied sich dann für den Bereich Garten- und Landschaftsgestaltung. Seit einem Jahr ist er bei der Pflege des kirchlichen Friedhofs St. Marien in Wittstock eingesetzt.

Tourneebesuch beim Zirkus Humberto

Seit fünf Jahren besucht Patrik Erhart während der Tournee des Zirkus Humberto die Familie Ortmann. „Wir holen ihn dann für zwei Wochen zu uns“, sagt Carmen Ortmann. Dort weicht Patrik Erhart nicht mehr von Roberto Ortmanns Seite. Dieser ist für die Licht- und Tontechnik zuständig.

Die Artistin Romina macht auf dem Drahtseil eine gute Figur. Quelle: Christmaria Ruch (Archiv)

Auch in Alessandro, Roberto Ortmanns 18 Jahre altem Sohn, hat Patrik Erhart einen Freund gefunden. Bei der Fahrt zwischen den Tourneeorten nimmt Patrik Erhart bei Joschi Ortmann in der Zugmaschine Platz. Wenn der Abschied naht und der junge Mann wieder nach Wittstock fährt, wird er traurig. Doch eins ist sicher. „Ich bin hier die Mutti für alle, Patrik sagt auch Mama zu mir“, sagt Carmen Ortmann.

Von Christamaria Ruch