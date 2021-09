Freyenstein

Den Reitplatz des Reit- und Fahrvereins in Freyenstein gibt es jetzt auch in einer Miniaturausführung. Hergestellt hat sie Arnd Dietrich aus dem Ort. Er präsentiert das Ganze in einem Schaufenster in der Marktstraße, das er für den Verein gestaltet. Ansonsten würde es leer stehen. Auf diese Weise bietet es dennoch einen Hingucker.

Der Mini-Reitplatz besitzt alles, was die originale Vorlage auch hat: Hindernisse, Gebäude, Bepflanzung, sogar einen Bierstand – und natürlich Pferde und Menschen. Die Figuren, kleine Autos, Pferde – all das passt zum Modelleisenbahnformat H0. Ansonsten kommen unter anderem Streichhölzer und kleine Vierkanthölzer aus dem Baumarkt zum Einsatz.

Eine große Fummelarbeit

Alles zusammen ergibt eine große „Fummelarbeit“, wie Arnd Dietrich sagt. Acht bis neun Wochen habe er gebraucht, um den Platz so nachzubauen. Zugute kam ihm dabei, dass er ihn „in- und auswendig“ kennt. Denn seit 30 Jahren ist Arnd Dietrich Kassierer auf dem Reitplatz; seit etwa zehn Jahren gehört er dem Reit- und Fahrverein an.

Der Freyensteiner packt stets mit an, wenn Auf- oder Abbauarbeiten auf dem Platz anstehen, der Rasen gemäht oder Gerätschaften in Schuss gehalten werden müssen. Erst am letzten August-Wochenende war der Reitplatz in Freyenstein Schauplatz für das 69. Reit- und Fahrturnier. Für Pferdesportler sind diese Veranstaltungen eine feste Größe im Veranstaltungskalender. Im vergangenen Jahr musste das Turnier allerdings coronabedingt ausfallen.

Nicht der erste Nachbau dieser Art

Für den Senior ist es nicht der erste Miniatur-Nachbau einer Anlage in Freyenstein. Im vergangenen Jahr stellte er bereits das Schlossensemble im Kleinformat her – eine im Vergleich zum Reitplatz noch weitaus aufwendigere Arbeit. Etwa ein Jahr brauchte Arnd Dietrich damals dafür, die Anlage nachzubauen. Auch sie war im Schaufenster in der Marktstraße zu sehen.

Der Miniatur-Reitplatz soll noch bis zum Winter an diesem Ort zu sehen sein. Danach wird eine Modelleisenbahn dort ausgestellt.

Von Björn Wagener