Freyenstein

Eine Schicht aus Rindenmulch bedeckt die Urnengemeinschaftsanlage (UGA) auf dem Friedhof in Freyenstein. Die Aufregung darüber ist bei einer Leserin aus Freyenstein groß. Denn mit einer Bestattung auf der sprichwörtlich grünen Wiese hat das ihrer Meinung nach nichts zu tun.

„Das sieht doch wirklich nicht schön aus“, sagt die Leserin. Ein Angehöriger von ihr hat auf dieser Anlage seine letzte Ruhe gefunden. Die Erinnerung an ihn werde nun beim Friedhofsbesuch getrübt. „Ende vergangenen Jahres wurden die Hackschnitzel dort ausgebreitet, aber ich empfinde das als würdelos“, sagt die Frau. Sowohl auf der Bestattungsfläche als auch entlang der äußeren Einfassung sind diese grob geschnittenen Rindenstücke zu finden.

Ortsvorsteherin in Freyenstein verteidigt Umgestaltung der Urnengemeinschaftsanlage

Christa Ziegenbein, Ortsvorsteherin in Freyenstein, verteidigt das neue Erscheinungsbild der UGA. „Das war eine unserer ersten Entscheidungen im Ortsbeirat nach der Kommunalwahl im Frühling 2019“, erinnert sich Ziegenbein. Auch ihr missfiel über Jahre das Aussehen der Anlage: „Das war keine grüne Wiese, wie behauptet wird, sondern eine ungepflegte Anlage mit Wild- und Unkräutern“, sagt Ziegenbein. „Einwohner hatten die Bitte an uns herangetragen, dass sich dort etwas ändern soll.“

Urnengemeinschaftsanlage in Freyenstein bietet 88 Plätze

Die UGA besteht seit 2010. Insgesamt bietet sie Platz für 88 Urnen. „Dieser Bereich des Friedhofes ist in zwei Hälften unterteilt. In der ersten Hälfte sind alle 40 Stellen belegt“, sagt Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert auf MAZ-Anfrage. In der zweiten Hälfte befinden sich derzeit sieben Urnen. Weitere 39 Stellen können auf diesem Abschnitt noch belegt werden, so Dibbert.

In der Mitte der Anlage befindet sich ein Gedenkstein mit dem Schriftzug „Zur Erinnerung.“ Es wird nicht nach anonymer oder halbanonymer Bestattung unterschieden. Vielmehr heißt es mit Namensgebung oder ohne Namensgebung. Am Rande der UGA befinden sich Stelen, an denen Schilder mit den Namen der Verstorbenen stehen. 24 Namen sind dort bisher zu lesen.

In der Mitte der Anlage befindet sich ein Gedenkstein. Quelle: Christamaria Ruch

Rindenmulch unterdrückt das Wachstum von Wildkräutern

„Die Verschönerungsarbeiten erfolgen in Abstimmung zwischen Stadt und Ortsbeirat“, sagt Jean Dibbert. Auf den ersten Blick fällt nur der Rindenmulch auf der UGA auf. Auf der linken und vollständig belegten Fläche wurde nun rosa blühender Knöterich gepflanzt und mit einer Rindenmulchschicht umgeben. „Diese Schicht verdrängt in Zukunft das Unkraut“, sagt Christa Ziegenbein.

Wildrosenhecke umgibt die Anlage

Außerdem ist um die gesamte äußere Einfassung eine Wildrosenhecke gepflanzt. Diese wird weiß bis rosa blühen. „Damit soll die Wirkung der Betonsteineinfassung abgemildert werden“, sagt sie. Auf der Fläche, wo noch weitere Bestattungen erfolgen, befinden sich zwei offene Stellen an der Wildrosenhecke. Damit ist der Zutritt bei Bestattungen möglich.

Christa Ziegenbein wirbt um Verständnis: „Wir müssen der Natur Zeit lassen, dass sich die Pflanzen entwickeln und dann blühen.“ Dem pflichtet der Stadtsprecher bei. „Die Pflanzen müssen sich erst entwickeln, das sind ganz natürliche Vorgänge. Wenn dann noch etwas nachgebessert werden muss, wird das auch erfolgen“, so Jean Dibbert.

Spezielle Bestattungsform in Gemeinschaft mit wenig Pflegeaufwand

Die Entscheidung für eine Bestattung auf der UGA ist ein weitreichender Schritt. „Das ist ein spezielles Bestattungsritual mit einheitlichem Aussehen der Anlage. Es ist zugleich mit einem einfachen Pflegeaufwand verbunden“, sagt sie.

Zuletzt wurden bereits auf Wunsch von Angehörigen sehr große Rindenmulchstücke durch das beauftragte Garten- und Landschaftsbauunternehmen aus Wittstock wieder entfernt. „Wir sind bemüht, dem Friedhof mehr Atmosphäre zu geben“, sagt Christa Ziegenbein. Zwei Jahre übernimmt die Fachfirma die Pflege der UGA. Anschließend liegt diese Aufgabe in den Händen der Kommune.

14 Bestattungen in Freyenstein im Jahre 2020

Der Friedhof in Freyenstein verzeichnete im vergangenen Jahr 14 Bestattungen. Diese unterteilen sich in vier Erdbestattungen, sieben Bestattungen auf der UGA sowie drei weitere Urnenbestattungen, teilt Jean Dibbert mit.

Urnengemeinschaftsanlagen sind in Wittstock und den Ortsteilen gefragt

In Wittstock befinden sich weitere UGA auf dem Rote-Mühle-Friedhof sowie dem Friedhof in der Rosa-Luxemburg-Straße. Auch in den Ortsteilen Berlinchen, Biesen, Dossow, Dranse, Schweinrich, Sewekow, Wulfersdorf, Zootzen sowie im Gemeindeteil Eichenfelde ist eine Bestattung auf einer UGA möglich. Weitere Anlagen in den Ortsteilen befinden sich in Planung. Ähnliche Veränderungen wie auf der UGA in Freyenstein sind auf anderen Anlagen der Stadt und ihren Ortsteilen derzeit nicht geplant, teilt der Stadtsprecher mit.

Von Christamaria Ruch