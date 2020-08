Freyenstein: Fugen an Kirchenmauern werden fit gemacht

Freyenstein

Das Mauerwerk der Marienkirche in Freyenstein wird dieser Tage zum Teil ausgebessert oder erneuert. Daniela Geyer von der Restauratorengemeinschaft Werkart aus Wittstock kümmert sich dabei speziell um den historischen Kalkputz. Er soll möglichst erhalten und fit für die Zukunft gemacht werden. Dafür müssen fehlerhafte Stellen mit Injektionsmörtel hinterspritzt und aufgefüllt werden. Danach ergibt sich wieder ein gleichmäßiges, einheitliches Fugenbild.

Das funktioniert jedoch nur dort, wo noch genügend ursprüngliches Ausgangsmatarial vorhanden ist. Ist das nicht mehr der Fall ist, so werden darauf spezialisierte Handwerker die offenen Fugen oder größeren Fehlstellen demnächst mit Kalkputz komplett erneuern. Der Kalkputz wird farblich auf die historischen Fugen abgestimmt.

Kalkputz kann Jahrtausende überdauern

In der Vergangenheit wurden solche Ausbesserungsarbeiten an der Kirche meist mit Zementputz ausgeführt. Der sei aber längst nicht so langlebig wie Kalkputz, sagt Daniela Geyer. „Er ist zu fest. Wasser, das dahinter eindringt und gefriert, sprengt ihn ab. Kalkputz dagegen hält teilweise über Jahrtausende hinweg.“ Denn Kalkputz ist atmungsaktiv und bindet Feuchtigkeit.

Das Kirchenschiff der Marienkirche in Freyenstein ist bereits seit Mai eingerüstet. Das Mauerwerk samt der Strebepfeiler wird ausgebessert oder bei Bedarf neu aufgemauert. Der gemauerte Bogen um das historische Eingangsportal herum ist komplett erneuert worden.

Das Schiff der Kirche in Freyenstein wird saniert und ist eingerüstet. Quelle: Björn Wagener

Die Fenster werden demnächst noch aufgearbeitet. Im Innenraum der Kirche werden Putzschäden beseitigt. Mindestens bis Ende Oktober werden die Arbeiten noch andauern, schätzt Friedhelm Kanzler, Baubeauftragter der Kirchengemeinde Freyenstein.

Fördergeld für die Sanierung der Orgel

Es ist der dritte und finale Bauabschnitt an der Kirche, die seit 2008 Stück für Stück saniert wird. Zuletzt hatte sich die Kirchengemeinde bei den CDU-Politikern Sebastian Steineke und Jan Redmann dafür eingesetzt, Fördermittel zu bekommen, um die Orgel sanieren zu lassen. Inzwischen gab es dazu erste positive Signale.

Friedhelm Kanzler ist hoffnungsvoll, will dazu aber noch nicht ins Detail gehen.

Von Björn Wagener