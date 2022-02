Umsichtig, zuverlässig und wortkarg. Das zeichnet den Agrotechniker Lothar Ginap aus. Mehr als 48 Jahre war er in der Landwirtschaft in Freyenstein und Wulfersdorf tätig. Jetzt geht der 64-Jährige in den Ruhestand. Warum seine Berufsbilanz aus dem Rahmen fällt.