Das Modell der Burg in Freyenstein ist fertig. Es soll demnächst vor Ort publikumswirksam platziert werden. Weshalb die Nestor-Gesellschaft ein baugleiches weiteres Modell erstellt.

Steffen Strebel und Daniela Leps von der Nestor-Gesellschaft in Wittstock an dem neuen Modell der ehemaligen Burg in Freyenstein. Quelle: Björn Wagener