Freyenstein

In Freyenstein soll ein komplexes Modellprojekt starten, das im Bereich Pflege neue Maßstäbe setzt. Unter dem Arbeitstitel „Freyenstein statt Altenheim“ ist eine seniorengerechte Quartiersentwicklung geplant.

Kleine Wohnungen, aber auch Wohngemeinschaften speziell für ältere Menschen sollen entstehen – inklusive eines passenden Umfeldes, das Betreuungsmöglichkeiten und eine ambulante Pflege- und Alltagsunterstützung ebenso mit einschließt wie Einkaufs- oder Unterhaltungsangebote.

Paketshop und andere Dienstleistungen

Raum für Feste, Lesungen oder Kaffeenachmittage soll es ebenso geben wie einen Paketshop, eine Bargeld-Auszahlungsstelle, einen Apothekenservice oder Verwaltungs- und haushaltsnahe Dienstleistungen – sogar ein multifunktionaler Dorfladen ist angedacht.

Zudem soll ein Seniorenbeirat im Blick behalten, welche Bedürfnisse den Senioren wichtig sind.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Besondere an dem Modellprojekt ist, dass kein Pflegeanbieter die Trägerschaft übernimmt, sondern das gesamte Angebot selbstorganisiert und selbstbestimmt in die Hand genommen wird.

Innovative Pflegekonzepte entwickeln

„Wir wollen in Freyenstein neue und innovative Pflegekonzepte entwickeln. Unsere Vision ist,

Stefanie Lippelt-Mayenfels ist Geschäftsführerin der Meco-Akademie. Quelle: Björn Wagener

dass alle Aktivitäten rund um Arbeit, Einkauf, Gesundheit, Bildung und Kultur in 15 Minuten zu Fuß zu erledigen sind – und dass Menschen im Alter ihrem Wohnort treu bleiben können und nicht in ein Pflegeheim ziehen müssen“, sagt Stefanie Lippelt-Mayenfels.

Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Gesellschaft Meco-Akademie in Berlin. Das ist eine Fachschule für Sozialpädagogik und Gesundheitsberufe. Dort werden unter anderem staatlich anerkannte Erzieher, Sozialassistenten oder examinierte Pflegekräfte ausgebildet. Daneben würden Weiterbildungen für Fachkräfte angeboten. Am Hauptsitz der Meco-Akademie im Stadtteil Wedding sind 140 Mitarbeiter beschäftigt. Es gibt rund 1500 Auszubildende.

Für den Nachwuchs in der Branche

Der Nachwuchs in der Pflegebranche ist bei dem Modellvorhaben die zweite Säule neben dem Wohnprojekt für Senioren. Zwar wird Freyenstein kein direkter Ausbildungsstandort. Aber angehende Pflegekräfte sollen dort neue Konzepte praktisch erfahren können. Denkbar wäre auch, dass die Volkssolidarität als Kooperationspartner ambulante Pflegeleistungen übernimmt.

Wo das Ganze in Freyenstein geschehen soll, ist noch offen. Die Akademie hätte dafür gern die Immobilienzeile am Marktplatz erworben, wenn sie nicht schon vergeben wäre – an den Projektfinanzierer Peter Kurz aus Schleswig-Holstein.

Mieten statt kaufen als Option

Stefanie Lippelt-Mayenfels sieht aber trotzdem gute Chancen, die genannten Pläne realisieren

Die Gebäudezeile am Marktplatz in Freyenstein wäre für das Modellprojekt interessant. Quelle: Björn Wagener

zu können. Sie sei mit Peter Kurz im Gespräch. Demnach bestehe die Option, Wohnräume zu mieten – aus ihrer Sicht eine denkbare Lösung.

Doch das Modellprojekt ist nicht auf einen einzigen Standort festgelegt. Deshalb sucht die Meco-Akademie derzeit auch an anderen Orten in Freyenstein nach geeigneten Objekten – ebenso wie nach Ackerland. Denn „Freyenstein statt Altenheim“ greift noch weiter.

Gemeinschaftsgarten in Freyenstein vorgesehen

Der Plan: Es soll ein Gemeinschaftsgarten entstehen. Gemüse, das auf dem Acker angebaut wird, wird in Freyenstein verkauft, aber auch im vegetarischen Café der Akademie verwendet und zu Supercoop in Berlin gegeben. Das ist ein genossenschaftlich geführter Supermarkt.

Vorhaben in Freyenstein ist einzigartig

„Unser Vorhaben ist bislang einzigartig und soll als Leuchtturmprojekt wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden. Dazu sind wir mit der Hochschule in Cottbus mit dem Fachbereich soziale Landwirtschaft und der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde im Gespräch“, heißt es im Konzept.

Dass die Akademie ausgerechnet Freyenstein für ihr Modellprojekt gewählt hat, lag an einer Zeitungsanzeige. Ein Gasthof suchte einen Nachfolger. „Wir dachten zunächst daran, dort geeignete Räume für unser Vorhaben zu finden“, so Stefanie Lippelt-Mayenfels. Daraus wurde zwar nichts, aber das Städtchen blieb im Fokus. Im Juli zog sie mit ihrem Partner Oliver Meyenfels sogar nach Freyenstein.

Was sich in der Pflege abspielt, ist beschämend

Die Akademie will neue Wege gehen, „weil wir das, was sich gerade in der Pflege abspielt, als beschämend empfinden“, so die Geschäftsführerin. Die Bedingungen für die Beschäftigten seien teils äußerst problematisch. „Wir wollen eine neue Berufsidentität entwickeln und zeigen, dass es anders geht.“

Freyenstein soll Ort eines Modellprojektes in der Pflege werden. Quelle: André Reichel

Schon jetzt kooperiere die Meco-Akademie mit Ausbildungspartnern, die sich dem Index „Gute Arbeit“ des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) verpflichtet fühlen. Das ist ein wissenschaftlich fundiertes Instrument zur Messung der Arbeitsqualität aus Sicht der Beschäftigten.

Die Akademie will so ermöglichen, dass die Auszubildenden nach ihrem Berufsabschluss an Arbeitgeber vermittelt werden, die faire Bedingungen im Job bieten – etwa tarifliche Bezahlung oder Weiterbildungsmöglichkeiten. „Diese Vermittlung ist aber ein freiwilliges Angebot“, so Stefanie Lippelt-Mayenfels.

Passt in den Pakt für Pflege

Das umfassende Vorhaben der Meco-Akademie in Freyenstein passt aus ihrer Sicht sehr gut in den „Pakt für Pflege“ der Landesregierung. Er will die Pflege vor Ort stärken; die Pflegeberatung und Versorgungsstruktur ausbauen und den Nachwuchs an Fachkräften sichern.

Noch stecken die Pläne der Akademie in Freyenstein in den Kinderschuhen. Aber das Vorhaben werde schon bald Konturen annehmen, so Stefanie Lippelt-Mayenfels. „Ich bin davon überzeugt, dass wir hier etwas Tolles machen.“

Von Björn Wagener