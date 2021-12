Freyenstein

Das Schlüsselbund wiegt zwei Kilogramm: „Zum Glück ist alles gut beschriftet. Sonst hätte ich keine Chance“, sagt Peter Kurz. Der Finanzierungsberater aus der Gemeinde Horst in Schleswig-Holstein ist neuer Eigentümer der Immobilienzeile am Marktplatz in Freyenstein.

Er erwarb sie von der Stadt Wittstock. Am Mittwoch empfing er nach einer Begehung mit Vertretern der Verwaltung die Schlüssel für das Gesamtobjekt.

Wohnen und Nachversorgung in Freyenstein

Es soll in den kommenden Jahren Freyensteins Zentrum aufwerten. Peter Kurz plant dort Wohnen, betreutes Wohnen, eine Nahversorgung und Räume für einen kulturellen Treffpunkt für Menschen aus dem Städtchen zu konzentrieren. Jetzt würden Gespräche mit den Mietinteressenten geführt.

Wenn feststeht, wer in die Immobilienzeile einzieht, werde über die baulichen Veränderungswünsche der Nutzer gesprochen. Wenn die vorliegen, „gehen wir in die Planung“, sagt Peter Kurz. Dann folgt der Bauantrag. Ist die Genehmigung erteilt, kann es losgehen.

Elf Wohnungen befinden sich in dem Objekt in Freyenstein

Auf einen Zeitraum bis wann das alles umgesetzt werden soll, will sich Peter Kurz noch nicht festlegen. Die Gebäudezeile verfügt über rund 1300 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche. Es gibt Gewerberäume und elf Wohnungen – plus ein Büro. Die Anzahl der Wohnungen soll sich künftig aber reduzieren.

Wie sich alles konkret verändert wird, sei heute noch nicht im Detail abzusehen. Bis die Umbauarbeiten beginnen, kann die Markthalle, die die untere Etage dominiert, weiter betrieben werden. Dort werden seit 2019 regionale Produkte angeboten. Ab und an gab es auch schon kleine Konzerte und Kinoabende.

Peter Kurz ist neuer Besitzer der Gebäudezeile am Marktplatz in Freyenstein. Quelle: Björn Wagener

Vor etwa anderthalb Jahren wurde Peter Kurz auf die Immobilienzeile aufmerksam. Der Kontakt kam über Marcus Kappes aus Berlin zustande, der zuvor ebenfalls Immobilien in Freyenstein erworben hat – darunter das ehemalige Rathaus.

Ein spannendes Projekt in Freyenstein

Peter Kurz beschreibt sein Projekt in Freyenstein als „spannend“. Das liege vor allem an der Kombination verschiedener Angebote, die die Immobilienzeile künftig vereinen soll. „Man sieht ja, was es für Folgen hat, wenn Versorgung vor Ort wegbricht. Hier muss wieder mehr Leben rein. Und der Marktplatz ist der Mittelpunkt der Stadt. Wenn das Projekt hier funktioniert, glaube ich schon, dass mehr Leute nachziehen werden“, sagt Kurz.

Ein wenig sei das jetzt schon zu spüren. „Es gibt hier bereits eine kleine Community von Leuten, die hergezogen sind und etwas bewegen wollen.“

Gebäudekomplex in Freyenstein entstand 1981

Der Gebäudekomplex entstand 1981. „Ich weiß das noch so genau, weil ich damals direkt gegenüber geheiratet habe – und da war das alles im Bau“, erinnert sich Martina Kabisius, die heute Brötchen in der Markthalle verkauft.

Dort habe sich seither immer eine Verkaufsstelle befunden – zuletzt der Centerkauf, der allerhand Dinge für den täglichen Gebrauch im Angebot hatte. 2015 schloss er seine Pforten. Danach standen die Räume einige Jahre lang leer – bis 2019.

Damals öffnete die „Markthalle Freyenstein“ auf Initiative von Hans-Herbert Gutz. Dort gibt es allerhand regional produzierte Lebensmittel und ein Bio-Regal, außerdem Kunsthandwerk, Modeschmuck, Gestricktes und Gedrechseltes.

Die Markthalle in Freyenstein wird auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt, wie ein Konzert von Black Jack Davey im Oktober. Quelle: Björn Wagener

Neues Einkaufsangebot für Kunden in Freyenstein

Die Markthalle ist dienstags bis samstags von 7 bis 9 Uhr geöffnet. Seit Kurzem sind Einkäufe nach telefonischer Absprache mit dem Markthallenteam auch zu anderen Zeiten möglich. Das soll den Weihnachtseinkauf erleichtern.

Einkaufstermine können vereinbart werden unter Tel.: 033967/6 00 11 oder 0172/4 09 41 40.

Von Björn Wagener