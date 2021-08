Freyenstein

Einen Gottesdienst in niederdeutscher Sprache gab es am Sonntagnachmittag in der Marienkirche in Freyenstein – gehalten von Pfarrerin Ute Eisenack aus Neuruppin. Er war der Auftakt zu einer Veranstaltung anlässlich des Tages der niederdeutschen Sprache, zu dem die Kirchengemeinde Freyenstein und der Verein für Niederdeutsch in Brandenburg eingeladen hatten. „Uns Regionalspråk hürt in disse Region, sei hürt tau uns. Dor könn wi ganz selbstbewusst sien: Denn: weltwiet sprecken süss Millionen Minschen disse fiene Språk“, sagte Ute Eisenack.

Rund 60 Besucher erlebten den besonderen Gottesdienst in der Kirche. Ute Eisenack hat bereits große Übung darin, Gottesdienste in jener Sprache abzuhalten, die einst in der Region weit verbreitet war und die ältere Menschen noch heute mit Kindheitserinnerungen verbinden.

Predigt nicht einfach ins Plattdeutsche übersetzen

„Man kann keine Predigt aus dem Hochdeutschen einfach ins Plattdeutsche übersetzen. Auf Platt muss es bildlicher sein. Ich glaube, darin bin ich inzwischen recht gut geübt. Es macht mir viel Freude“, sagt die Pfarrerin und nennt den Begriff „barmhartig“ – also barmherzig – als Beispiel. Da sei es wichtig, herüberzubringen, dass es eben nicht um das hochdeutsche Wort „hart“ geht, sondern vielmehr um das Herz. „Man muss sich immer klarmachen, was die Leute hören.“ Wichtig sei aber auch, zu Beginn einer Predigt auf niederdeutsch jeweils darauf hinzuweisen, dass es regional unterschiedliche plattdeutsche Formulierungen gibt und manche Worte für Plattsprecher aus anderen Regionen deshalb durchaus vom Gewohnten abweichen können.

Gottesdienst in Freyenstein war nur der Auftakt

Der besondere Gottesdienst war am Sonntag aber nur der Auftakt zu einem unterhaltsamen

Gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Quelle: Björn Wagener

Nachmittag im Zeichen des Platt. „Bisher haben wir den Tag der niederdeutschen Sprache immer in Wittstock abgehalten. Aber wir dachten uns, warum sollten wir ihn diesmal nicht nach Freyenstein verlegen“, sagt Heidemarie Morling vom Verein für Niederdeutsch.

So schloss sich an den rund einstündigen Gottesdienst ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen an. Die Kuchen hatten Einwohner aus dem Ort gebacken. Diese gesellige Umgebung sollte die Besucher zum „Plattsnacken“ anregen.

Liedermacher Wolfgang Rieck sang und spielte

Danach ging es musikalisch auf Platt weiter. Der Sänger und Liedermacher Wolfgang Rieck lebt im

Sänger und Liedermacher Wolfgang Rieck bei seinem Gastspiel in Freyenstein. Quelle: Privat

Ostseebad Nienhagen, wuchs aber in Rostock auf. Mit Gesang und verschiedensten Instrumenten sorgte er für gute Unterhaltung. Sein rund einstündiges Programm „Un sei danzt ...“ vereint traditionelle und selbst geschriebene Lieder auf Platt, garniert mit einigen kurzen Geschichten. Dazu nutzt er mehrere Gitarren sowie Flöte und Banjo.

Sein Repertoire ist groß. „Ich habe viele verschiedene Programme – für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Damit bin ich in ganz Deutschland unterwegs. Ich komme gerade von einem großen Treffen von Banjo-Spielern im Wendland. Nächste Woche gastiere ich mit einem Programm für Kinder auf Norderney“, berichtete Wolfgang Riek am Sonntag. Der Diplomingenieur für Elektronik hat seine Leidenschaft für Musik schon vor vielen Jahren zum Beruf gemacht.

Am 5. September um 15 Uhr in Sewekow und am 12. September um 10.15 Uhr in Rheinsberg. Sewekow pflegt die plattdeutsche Tradition ganz besonders. Der Ort trägt die niederdeutsche Übersetzung seines Namens „Sävko“ bereits auf auf dem Ortseingangsschild.

Von Björn Wagener