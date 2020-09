Freyenstein

Bundes- und landesweit ist der Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ zwar wegen Corona um ein Jahr verschoben worden, der Landkreis Ostprignitz-Ruppin zieht ihn auf seiner Ebene in diesem Jahr aber trotzdem durch. „Wir waren in den Vorbereitungen schon so weit und sind so ziemlich die einzigen Teilnehmer, die den Wettbewerb 2020 tatsächlich ausrichten“, sagte Antje Woltersdorf von der Kreisverwaltung, die den Wettbewerb seit vielen Jahren betreut.

Zum elften Mal findet er nun schon in Ostprignitz-Ruppin statt. In diesem Jahr auch mit attraktiven Preisgeldern. Der Sieger erhält 10 000, der Zweite 5000 und der Dritte 3000 Euro. Zusätzlich gibt es Sonderprämien. Fünf Bewerber sind noch im Rennen, darunter Freyenstein.

Wittstocks größter Ortsteil ist eigentlich eine Titularstadt und kein Dorf. „Das Geld könnten wir aber gut für die Errichtung unseres neuen Spielplatzes brauchen“, sagte Freyensteins Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein. Da sei falscher Stolz Nebensache.

Und so nutzten die Freyensteiner am Dienstag die Möglichkeit, sich der Jury von ihrer besten Seite zu präsentieren. Jeder der zahlreichen Vereine im Ort hatte am Vormittag um 9 Uhr Vertreter zum Empfang der Jury auf den Marktplatz entsendet. Darunter die Schrauberbrigade, der Förderverein, der Schützenverein und der Freizeitverein.

Die Kita sang ein Kneipplied. Quelle: Manfred Ziegenbein

„Ich war echt überwältigt von der regen Teilnahme. Vor allem von denen, die eigentlich hätten arbeiten müssen“, sagte Christa Ziegenbein. Das beeindruckte auch die siebenköpfige Jury und ihre Begleiter, Antje Woltersdorf und Vizelandrat Werner Nüse. „Das ist auch ein Ausdruck dafür, wie engagiert die Leute hier sind“, sagte Antje Woltersdorf.

Entscheidung fällt am 19. Oktober

Stationen der Jury waren unter anderem die Marienkirche und die Feuerwehr. „60 Kameraden engagieren sich hier. Das ist seit der Wende trotz Bevölkerungsschwunds konstant geblieben“, erklärte Ortsbeirätin Dagmar Finke.

Zukunftsvisionen für das Minna-Cauer-Haus und die alte Wallschule wurden kundgetan. Quelle: Manfred Ziegenbein

Anhand des Minna-Cauer-Hauses und der alten Wallschule konnte man zudem Zukunftsvisionen wie ein Zentrum für Studenten, die das Ortsbild verschönern und eine Minna-Cauer-Ausstellung kundtun. Im Schlosspark erwartete die Jury zudem ein Spektakel der Theatergruppe und in der Schlosshofstube ein musikalischer Abschluss. „Ich finde, wir haben uns sehr gut präsentiert“, sagte Dagmar Finke.

Anhand der Kriterien Entwicklungskonzept und wirtschaftliche Perspektiven, soziokulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und Bild in der Landschaft sowie Gesamteindruck wird die Jury bis 19. Oktober die Platzierungen bekannt geben. „Der Sieger nimmt am Landesentscheid teil“, so Antje Woltersdorf.

Von Christian Bark