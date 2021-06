Freyenstein

Freyenstein tritt die Flucht nach vorn an: Das Städtchen will jetzt mit einer ungewöhnlichen Aktion potenzielle neue Einwohner für sich gewinnen. Die Kulturinitiative rund um Hans-Herbert Gutz hat eine Anzeige geschaltet. Unter dem Titel „Willkommen für immer“ sollen vor allem Berliner auf den Ort und damit auf die Vorteile eines Lebens auf dem Lande aufmerksam gemacht werden (kompletter Wortlaut siehe Infobox).

Anzeige erscheint in Berliner Stadtmagazin

Erscheinen wird diese Anzeige in dem rund 160 Seiten starken Sonderheft „Wir ziehen raus“, das von der Redaktion des Stadtmagazins „Tip-Berlin“ produziert wird und noch im Juni erscheint. „Wir lassen Leute, die bereits aus Berlin aufs Land gezogen sind, von ihren Erfahrungen erzählen – wie sie angekommen sind und was sie empfehlen würden“, sagt die zuständige Redakteurin Lydia Brakebusch. Auch praktische Tipps zur Finanzierung von Immobilien oder anderen Themen rund um das Landleben werden dort zu finden sein.

Willkommen für immer So wirbt Freyenstein unter dem Titel „Willkommen für immer“ in der Anzeige um neue Einwohner: „Ein Ort … · für ein entspanntes Leben und kreatives Arbeiten · für Kinder, für Familien, für junge und alte Menschen · wo die Historie greifbar ist (Schloss und Archäologischer Park) · umgeben von viel Grün und Seen, zwischen Meer und Metropole · wo aktive Menschen sich aufgemacht haben, um Zukunft zu gestalten Das ist Freyenstein! Ehemals ein quirliges Städtchen, wo alle Voraussetzungen vorhanden sind, dass dies wieder so werden kann. Auf eine neue Art, die uns mehr Lebensqualität bescheren wird! Hier warten leer stehende Läden und Häuser darauf, mit neuen Ideen und neuem Leben erfüllt zu werden. All jene, die dem urbanen Trubel entfliehen und kreative Ideen verwirklichen wollen, finden in Freyenstein den perfekten Ort und Bürger*innen, die sie für immer willkommen heißen. Hans-Herbert Gutz, Leiter der Kulturinitiative, ist Ansprechpartner vor Ort! www.kulturinitiative.de, kontakt@kulturinitiative.de, Tel.: 033967/50 92 10.

„Ich bin selbst aus Berlin rausgezogen und habe Freunde, die das nun auch in Erwägung ziehen“, sagt Brakebusch. Der Trend zum Umzug aufs Land sei schon lange spürbar. „Berlin wird immer teurer. Viele Leute sehnen sich nach mehr Natur.“ Aber dabei gebe es einiges zu bedenken. Man müsse sich darauf einstellen, dass die Leute einen anderen Charakter als in der Großstadt haben und das der nächste Bio-Markt vielleicht nicht gleich um die Ecke liegt. Auch sollte man bereit sein, auf die Leute vor Ort zuzugehen, sich nicht abzuschotten, sagt Lydia Brakebusch.

Freyenstein hat wie viele andere Orte in Brandenburg auch mit einem seit Jahren anhaltenden Einwhohnerschwund zu kämpfen. Quelle: André Reichel

Genau so hat es auch Hans-Herbert Gutz von der Kulturinitiative Freyenstein gehalten, nachdem er im August 2018 in seiner neuen Wahlheimat angekommen war. „Wir sind hier sehr freundlich von den Leuten empfangen worden“, erinnert er sich. Heute hat er sich gemeinsam mit seiner Frau Ellen längst eingelebt. Gemeinsam geben sie der alten Villa Fehse wieder Stück für Stück ihren Glanz zurück.

Freyenstein hat mit Einwohnerschwund zu kämpfen

Und Hans-Herbert Gutz bringt sich aktiv in das gesellschaftliche Leben ein. Er ist in der Wittstocker Stadtverordnetenversammlung vertreten und hat der Markthalle in Freyenstein wieder Leben eingehaucht. Sie hatte zuvor lange Zeit leer gestanden. Jetzt gibt es dort regelmäßig regionale Produkte und mit dem Abklingen der Pandemie auch wieder kulturelle Angebote.

Ein sehenswertes Schlossensemble bildet einen der touristischen Höhepunkte in Freyenstein. Quelle: André Reichel

Mit der Anzeige will er Menschen aus dem Raum Berlin erreichen, die mit dem Gedanken spielen, ihren Lebensmittelpunkt aufs Land zu verlegen. Denn Freyenstein braucht neue Einwohner. Ihre Zahl lag Ende 2020 bei 727, ging in den Jahren zuvor aber immer weiter zurück. 2015 waren es 753, Ende 2010 sogar 894.

Dabei gibt es im größten Ortsteil der Stadt Wittstock nicht nur ein sehenswertes Schlossensemble, sondern auch einen interessanten Archäologischen Park – aber auch leer stehende Häuser, die auf Menschen mit neuen Ideen warten.

Freyenstein möchte „Zukunftsort“ sein

Bei der Vermittlung könnte Philipp Hentschel vom Netzwerk Zukunftsorte helfen. Es will möglichst viel ländlichen Leerstand in „Impulsorte“ verwandeln und sieht das Netzwerk als Mittler zwischen Angebot und Nachfrage, das den Wissensaustausch für die Akteure unterstützt und lokale mit überregionalen Institutionen und Initiativen vernetzt.

„Es sollte nicht nur darum gehen, Immobilien höchstbietend zu verkaufen. Sie stattdessen in kommunaler Hand zu behalten, kann auch einen Mehrwert bedeuten“, sagt er. Und: Der Trend zum Rausziehen aufs Land werde nicht unendlich anhalten. Es gehe für die Orte im Brandenburgischen deshalb auch darum, wem es am besten gelingt, Menschen anzuziehen. „Wer kann welche Leute wo ansiedeln? Wo bilden sich Hotspots?“ Das sei hinsichtlich der Gewinnung von Fachkräften ein wichtiger Punkt. „Es ist ein Kampf um Talente.“ Deshalb findet er den offensiven Weg, den Freyenstein gewählt hat, „total schlau“.

Hans-Herbert Gutz und seine Frau Ellen kamen 2018 nach Freyenstein. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, die „Villa Fehse" aus dem Jahr 1905 zu erhalten. Quelle: Susann Salzmann

Unter kreativorte-brandenburg.de sind viele gelungene Beispiele von „Impulsorten“ näher vorgestellt – darunter die Kuckucksmühle bei Blandikow; die Märkischen Höfe Netzeband oder das Gutshaus Gantikow bei Kyritz.

Freyenstein ist in der Liste noch nicht vertreten, aber die Stadt ist dabei, sich weiter zu entwickeln. Gerade ist ein Wohnblock mit zwölf neuen Wohnungen fertig saniert worden, und demnächst wird eine Gebäudezeile direkt am Marktplatz umgestaltet. Wer den Weg der kleinen Stadt in die Zukunft mitbegleiten will, ist „Willkommen für immer“.

