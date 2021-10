Freyenstein

Die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin (OPR) gibt ihren Standort in Freyenstein auf. Dies geht seit Freitag, 1. Oktober, aus einem Plakat am Selbstbedienungs-Bereich (SB) des Kreditinstitutes im Wittstocker Ortsteil hervor: „Wir schließen diesen SB-Bereich zum 8. Oktober 2021. Ihre nächste Geschäftsstelle finden Sie in Wittstock.“

Diese Nachricht verbreitete sich am Freitag wie ein Lauffeuer im Ort. „Wir haben davon nichts gewusst und sind wütend über die Vorgehensweise“, sagt Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein.

Sparkasse Ostprignitz-Ruppin gibt Standort Freyenstein zum 8. Oktober auf

Christa Ziegenbein erhielt am Samstag, 2. Oktober, ein Schreiben des Vorstandes der Sparkasse OPR. Dies ist auf den 28. September datiert, der Poststempel zeigt den 1. Oktober. Dieser Brief liegt auch der MAZ vor. In dem Schreiben wird die Ortsvorsteherin über die Schließung in Freyenstein informiert – ein genaues Datum für diesen Schritt fehlt.

„Die Zustellung ist unglücklich gelaufen“, sagt Petra Beister von der Presseabteilung der Sparkasse OPR am Montag im MAZ-Gespräch. Und: „Kleinststandorte wie Freyenstein tragen sich nicht mehr. Die Schließung ist endgültig.“

Kurzfristige Entscheidung der Sparkasse zur Standortschließung Freyenstein

Die kurzfristige Schließung hängt auch damit zusammen, dass der Dienstleister der Sparkasse die Bankautomaten als nicht updatefähig einstuft. Die Sparkasse nennt die fehlende Wirtschaftlichkeit dieses Standortes: „Durchschnittlich wird der Automat von zwei Personen am Tag frequentiert“, ist dem Schreiben zu entnehmen.

Dabei verweist der Vorstand auch auf zwei Schreiben vom 13. Juli 2016 und 2. Dezember 2020 an den Ortsbeirat, in denen der Standort in Freyenstein „unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte immer wieder auf den Prüfstand“ gestellt wurde. „Solche Schreiben kenne ich nicht“, sagt Christa Ziegenbein. Und: „Natürlich ist uns klar, dass es um Wirtschaftlichkeit geht, aber auch hier auf dem flachen Land leben Menschen.“

Dieses Plakat verkündet seit 1. Oktober am SB-Bereich der Sparkasse in Freyenstein die Standortschließung. Quelle: Christamaria Ruch

Sparkasse ist seit 1929 in Freyenstein

Die Sparkasse ist in Freyenstein seit 1929 ansässig. Sie wirbt auf dem aktuellen Plakat mit Alternativen für die Kunden: „Die mediale Geschäftsstelle kann bequem von zu Hause aus erreicht werden.“ Doch Online-Banking scheidet vor allem für viele ältere Kunden aus, weil ihnen der technische Zugang fehlt.

Mit dem Weggang der Sparkasse verliert Freyenstein noch mehr Infrastruktur. Quelle: Chrostamaria Ruch

Ältere Kunden der Sparkasse in Freyenstein sollen sich dem online-Banking öffnen

Gut 400 Sparkassenkunden leben in Freyenstein. „Davon machen 200 mittlerweile Online-Banking, gut 60 Kunden sind über 70 Jahre“, sagt Petra Beister. Den Senioren empfiehlt sie, sich der medialen Technik zu öffnen. Etwa über das Projekt „Clever Altern“, bei dem ältere Bürger in Heiligengrabe und Wittstock mit den digitalen Medien vertraut gemacht werden.

Auch Doris Kissmann aus Freyenstein ist von der Schließung betroffen. „Das ist ein Schock, es gibt viele Leute, die hier auf den Standort angewiesen sind“, sagt die 80-Jährige. Und: „Man kann doch nicht für einen Monat das Geld zu Hause horten.“

Die 80-jährige Doris Kissmann ist langjährige Kundin bei der Sparkasse in Freyenstein und enttäuscht von der Schließung des Standortes. Quelle: Christamaria Ruch

Sparkassenkunden in Freyenstein sind enttäuscht

Christa Ziegenbein sorgt sich um die Einwohner, die keine Angehörigen vor Ort haben und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Der Standort in Freyenstein wird auch von Kunden in den benachbarten Dörfern in Mecklenburg genutzt.

„Die geplante Schließung des Sparkassenstandortes im Ortsteil Freyenstein hat offenbar wirtschaftliche Gründe. Der Ortsbeirat wird nun das Gespräch mit der Sparkasse OPR suchen“, sagt Holger Schönberg, stellvertretender Bürgermeister in Wittstock. Die Stadtverwaltung wird den Ortsbeirat dabei begleiten.

Touristen in Freyenstein sind in Zukunft ebenfalls von der Sparkassenschließung betroffen

Selbst Touristen, die den Archäologischen Park in Freyenstein besuchen, werden in Zukunft diese Schließung spüren. Sie können ihren Eintritt nur mit Barzahlung tätigen. Dank des SB-Bereiches haben Gäste bislang kurze Wege und können vor Ort Geld abheben.

„Vor der Bundestagswahl am 26. September warben viele Parteien damit, die Infrastruktur im ländlichen Raum zu stärken. Das Vorgehen der Sparkasse kurz nach der Wahl ist genau das Gegenteil“, so Ziegenbein. „Die Schließung des Standortes in Freyenstein hat nichts mit der Wahl zu tun“, sagt Petra Beister.

Von Christamaria Ruch